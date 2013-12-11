Кабмин готовит пакет документов на заседание украинско-российской комиссии

Кабинет министров готовит ряд документов на заседание украино-российской комиссии, которое состоится 17 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, открывая заседание правительства.

«Среди этих документов - Протокол о поставках товаров по производственной кооперации в 2014 году, а это фактически производственные программы на следующий год для наших крупнейших машиностроительных предприятий; Меморандум о совместных действиях по организации строительства транспортного перехода через Керченский пролив, Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о практическом организационно-техническом обеспечении совместного контроля в пунктах пропуска через украино-российскую государственную границу», - рассказал Азаров.

Он подчеркнул, что над решением этих вопросов работали более двух лет.

«И сейчас они могут быть решены», - отметил глава правительства.

Азаров при этом заверил, что 17 декабря на встрече с российскими коллегами не будут подписываться никакие документы об интеграции в Таможенный союз.

«Никаких разговоров о Таможенном союзе не будет! Никаких документов правительство не готовит. Я наперед хочу предупредить все эти спекуляции», - заявил премьер-министр.

Как сообщал ранее УНИАН, в ходе шестого заседаний Украинско-российской межгосударственной комиссии 17 декабря в Москве под председательством Президента Украины Виктора Януковича и Президента России Владимира Путина планируется подписать не менее 13 двухсторонних документов.

6 декабря Путин и Янукович в Сочи обсудили вопросы двусторонних отношений и подготовку к заседанию российско-украинской межгоскомиссии.