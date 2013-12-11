Силовые структуры готовили штурм Евромайдана под прикрытием снайперов (фото)

Спецподразделения внутренних войск и спецподразделения милиции «Беркут» готовили штурм Евромайдана со стороны Европейской площади под прикрытием группы снайперов.

Об этом УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, снайперы были подчинены напрямую «очень высопоставленным командирам».

Также источник сообщил, что в 9.30 им поступила команда покинуть занимаемые позиции.

«Как только снайперы появились на улице, мы поняли, что скоро поступит команда и нам на отход», - сообщил корреспонденту УНИАН на месте события один из руководителей подразделения «Беркут».

После этого команда на отход поступила около 300 бойцам «Беркута», которые уже находились в 40 метрах от сцены Евромайдана, на перекрестке улиц Институцкой и Крещатика. После чего они быстро сели в рядом стоявщие автобусы и покинули улицу Крещатик со стороны Европейской площади.

Ситуация резко изменилась в 9.30 утра, хотя еще за несколько минут до этого планировался штурм Евромайдана со стороны Европейской площади.

На месте штурмом руководил полковник киевского «Беркута» Сергей Косюк. Кроме того, на Крещатике со стороны Европейской площади было большое количество людей в гражданском с рациями, которые также наблюдали и руководили действиями силовиков.

В это же время на сцене Евромайдана, несмотря на близость расположения спецподразделений, выступала Руслана и народные депутаты от оппозиции, информировавшие митингующих от просходящем. Они также призывали митингующих, среди которых было очень много женщин, двигаться, чтобы не замерзнуть.

Как известно, сегодня, 11 декабря, около 1 часа ночи несколько тысяч силовиков окружили Евромайдан с разных сторон и начали штурм баррикад, установленных вокруг палаток. Атака спецподразделений продолжалась до утра 9.00, однако с увеличением количества митингующих, к которым массово начали присоединяться киевляне, силовики прекратили активные действия и сняли блокаду Евромайдана.

МВД называет штурм Майдана подготовленными спецподразделениями "мероприятиями по благоустройству территории".

Силовики предприняли штурм, когда в Киеве находились заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд и еврокомиссар Кетрин Эштон.

Лидеры оппозиции, выступая на Евромайдане, заявили, что сумели «победить» и выстоять под напором нескольких тысяч бойцов спецподразделений МВД, потому что «сильны духом».

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