Правительство готовит директивы для переговоров с Евросоюзом
Правительство готовит директивы для переговоров с Европейской комиссией относительно подписания Соглашения об ассоциации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, открывая заседание правительства.
«Кабинет министров готовит директивы для переговоров с Еврокомиссией. Там будут вынесены предложения, которые позволят минимизировать риски для украинской экономики (после подписания Соглашения – УНИАН), и позволят успешно имплементировать СА», - сказал он.
Азаров также отметил, что Украина выступает за участие ЕС «во взаимовыгодных проектах».
Как сообщал УНИАН, 21 ноября правительство своим распоряжением приостановило работу над Соглашением об ассоциации с ЕС.
29 ноября в Вильнюсе Украина не подписала Соглашение об ассоциации с ЕС, что вызвало акции гражданского протеста по всей стране.
10 декабря по результатам встречи с Президентом Виктором Януковичем экс-Президент Леонид Кравчук заявил, что Украина будет проводить консультации по вопросу доработки Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом в двустороннем формате.
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