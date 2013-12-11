Еврокомиссия: применение силы против протестующих в Киеве - не путь к диалогу

Брюссель. Применение силы против мирных протестующих в Киеве этой ночью не является "путем к диалогу", а последние события не являются положительными, заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Оливье Баи на брифинге для журналистов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, Баи также сказал, что Верховный представитель ЕС по внешней политике и политики безопасности Кэтрин Эштон, которая второй день перебывает в Киеве, встретиться сегодня опять с Президентом Виктором Януковичем после вчерашней встречи, которая длилась почти три часа.

"Развитие последних событий в Киеве в плане применения силы не является положительным. Это - не путь вперед к дальнейшему политическому диалогу", - сказал пресс-секретарь Еврокомиссии.

"Эштон выразила разочарование последними событиями, особенно тем фактом, что они произошли после ее встречи с Президентом Януковичем вчера", - добавил пресс-секретарь Еврокомиссии.

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