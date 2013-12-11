Лидеры ЕС могут рассмотреть ситуацию в Украине на саммите в Брюсселе 19-20 декабря

Брюссель. Лидеры 28 стран - членов Европейского Союза могут рассмотреть вопрос относительно ситуации в Украине на саммите ЕС 19-20 декабря в Брюсселе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, это следует из выступления вице-президента Европейской комиссии Мароша Шевчовича, который докладывал на сессии Европарламента в Страсбурге о повестке дня саммита ЕС на следующей неделе.

Шевчович посвятил ситуации в Украине несколько минут в самом конце своего выступления, заявив, что "европейские ценности и принципы должны уважаться. Это, в первую очередь, касается украинской власти. Особенно после того, что мы видели прошлой ночью - мы должны еще раз отметить, что насилие никогда не является ответом".

"Решение нужно искать политическими средствами, и это решение должно быть найдено через диалог с украинской оппозицией и гражданским обществом. Народ Украины четко продемонстрировал поддержку украинского европейского выбора. Наше предложение подписания Соглашения об ассоциации с зоной свободной торговли остается на столе, но необходимые условия должны быть выполнены", - сказал вице-президент Еврокомиссии.

Как сообщалось, премьер-министр Польши Дональд Туск сказал 11 декабря, что в связи с последними событиями в Киеве он обратился к главе Совета Евросоюза Герману ван Ромпею с предложением рассмотреть вопрос Украины среди приоритетных на саммите ЕС на будущей неделе.

Вопросы "Восточного партнерства" и Украины будут также рассматривать министры иностранных дел стран ЕС на своем Совете в Брюсселе в понедельник, 16 декабря.