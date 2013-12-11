Анонс на 12 декабря

* Состоится вторая международная конференция на тему "ЗСТ между Украиной и ЕС: еще существующий шанс для модернизации". К участию приглашены представители Европейской комиссии и Европейского парламента, послы и дипломаты стран ЕС и стран Восточного партнерства, эксперты по вопросам европейской интеграции, аналитики по вопросам экономики и торговли.

* Круглый стол на тему: "Инвестиционные потребности экономики Украины". Участники: Олег Устенко, исполнительный директор Международного фонда Блейзера; Евгений Копатько, учредитель компаний R&B Group; Евгений Олейников, директор Департамента Министерства экономического развития и торговли Украины; Владимир Цибулько, политолог; Иван Петухов, вице-президент УСПП по вопросам науки и информационных технологий; Андрей Блинов, эксперт финансовых рынков.

* 12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Опытный бизнесмен и писатель Майкл Виллард представляет украинское издание книги "Юрения: Байка". Майкл Виллард, опытный бизнесмен и писатель презентует украинское издание книги «Юрения: Байка», которая заинтересует каждого гражданина Украины, которого беспокоит будущее своей страны. Майкл Виллард - основатель пиар-агентства Willard и в прошлом генеральный директор англоязычной газеты Kyiv Post. Роман «Юрения: Байка» - чрезвычайно меткая политическая сатира, в которой читатель с легкостью узнает многих персонажей.

* Пресс-конференция, посвященная открытию бизнес-терминала С в международном аэропорту "Киев". Участники: глава совета директоров международного аэропорта "Киев" Д.Костржевский, генеральный директор компании "Мастер-Авиа" А.Яковец.

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