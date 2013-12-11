Эштон считает, что Янукович должен как можно быстрее подписать Соглашение с ЕС

Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Кетрин Эштон считает, что Президент Украины Виктор Янукович должен как можно быстрее подписать Соглашение об ассоциации с ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на пресс-конференции в Киеве.

В частности, Эштон отметила, что Янукович ее заверил, что намерен подписать Соглашение об ассоциации. «Президент заверил меня, что он намерен подписать Соглашение об ассоциации», - сказала Эштон.

Она считает, что это соглашение необходимо подписать как можно быстрее.

По словам Эштон, Президент Украины также заверил ее, что хочет видеть более глубокими отношения между Украиной и Европейским Союзом.

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«Я считаю, что Президент должен подписать Соглашение об ассоциации как можно быстрее, потому что это в интересах Украины», - добавила Эштон.

Она также отметила, что ЕС хочет видеть конкретные действия Президента Украины, которые будут подтверждать то, что он заявляет.

Однако в первую очередь, как подчеркнула Эштон, Янукович должен освободить арестованных участников Майдана и начать диалог с представителями гражданского общества и лидерами оппозиции.

«Прежде всего он (Янукович - УНИАН) должен освободить людей, которые были арестованы. Во-вторых, Янукович должен начать диалог с представителями гражданского общества... а также лидерами оппозиции», - сказала Эштон.

При этом она отметила, что в ходе этого диалога Янукович должен четко изложить свою позицию о подготовке к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

Эштон также осудила разгон демонстрантов сегодня ночью в Киеве.

«Я думаю, что люди этой прекрасной страны заслуживают лучшего будущего», - добавила Эштон.