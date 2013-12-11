Майдан пережил очередной штурм

Сегодня, 11 декабря, около 1 часа ночи несколько тысяч силовиков окружили Евромайдан и начали штурм баррикад, установленных вокруг палаток. Протестующие на Майдане Незалежности сумели «победить» и выстоять под напором бойцов спецподразделений МВД. Между тем, в 9.00 бойцы "Беркута" начали штурмовать здание Киевской городской государственной администрации с применением слезоточивого газа. Митингующие снвоа смогли отстоять свои позиции. На Майдане Незалежности и возле здания КГГА собрались 25 тыс. человек. К 10.30 Внутренние войска и бойцы «Беркута» ушли с Майдана Незалежности.

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Участники Майдана занялись восстановлением баррикад

Протестующие на Майдане Незалежности приступили к восстановлению баррикад по периметру центральной площади столицы Украины, разобранных несколькими часами ранее бойцами спецподразделений МВД.

Сотни людей занялись колкой льда и засыпкой этой ледяной крошкой лавочек и других деревянных конструкций, которые вновь выставлены на подходах к Майдану.

«Мы восстанавливаем то, что смогла разобрать милиция. Сломали одну баррикаду - мы поставим новую. Сегодня мы победили и намерены стоять до конца», - сказал корреспонденту УНИАН один из участников Майдана.

На деревянных конструкциях этих баррикад вновь вывешены лозунги протестующих и таблички с названиями городов, поддерживающих требования Майдана.

Настроение людей - более десятка тысяч, находящихся в полдень среды на Майдане Незалежности, деловое и приподнятое. Многие люди при встрече поздравляют друг друга «с победой».

Выступавший ранее с трибуны Майдана один из лидеров оппозиции Виталий Кличко заявил, что сегодня протестующие против власти граждане Украины сумели победить и выстоять под напором нескольких тысяч бойцов спецподразделений МВД, пытавшихся очистить центр Киева от оппонентов власти, потому, что «сильны духом».

В среду утром силы спецподразделений МВД оцепили центр Киева и начали вытеснять протестующих с Майдана Незалежности, а затем предприняли попытку штурма здания Киевской городской государственной администрации, используемого протестующими как место для ночевки.

МВД назвало штурм Майдана "мероприятиями по благоустройству территории", которые проводились ночью для удобства граждан.

По мере того, как киевляне начали массово выходить на центральную улицу своего города, бойцы МВД начали перегруппировку и, в конце концов, начали отводить колонны бойцов в «правительственный квартал».

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Правоохранители задержали по меньшей мере 12 человек во время ночного штурма Майдана – Тягнибок

Правоохранители задержали, по меньшей мере, 12 человек во время ночного штурма Майдана Незалежности, многие митингующие получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам лидер “Свободы” Олег Тягнибок.

Он отметил, что “по состоянию на третий час задержаны 12 человек”. Однако эти данные пока уточняются, прибавил он.

Кроме того, Тягнибок сказал, что многие митингующие получили ранения. При этом он прибавил, что также не готов пока назвать точное число пострадавших от действий спецназовцев.

Тягнибок сообщил, что, в частности, был избит народный депутат Украины Андрей Ильенко - “палкой получил очень сильно по голове”.

По его словам, Ильенко был госпитализирован, ему наложены швы на голову, но он уже вернулся на Майдан.

Народный депутат Юрий Сиротюк также сообщил журналистам, что заместителю председателя Верховной Рады Руслану Кошулинскому сломали нос.

Тягнибок утверждает, что ночью “намерения правоохранительных органов были совсем не мирными”.

Он заявил, что против активистов Евромайдана использовались пластиковые палки, удар которых приблизительно такой же “как удар арматурой”.

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В КГГА продолжают настаивать на необходимости разблокировать проезжие части центральных улиц

В КГГА продолжают настаивать на необходимости разблокировать проезжие части центральных улиц Киева, в частности, демонтировать баррикады, размещенные Крещатике и Институтской.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, первый заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко заявил, что из-за неблагоприятных погодных условий в столице сложилась довольно напряженная ситуация. Усложнен проезд коммунальной спецтехники, карет «скорой» и автотранспорта пожарных на вызовы – причиной этого стали баррикады, построенные митингующими на проезжей части некоторых центральных улиц города.

Голубченко подчеркнул, что в соответствии с решением суда, участники акций протеста должны были сами освободить проезжую часть улиц, чтобы возобновилась работа транспортной инфраструктуры в центре Киева, чтобы коммунальные службы смогли расчистить дороги от снега и т.п.

«У городской власти нет намерения мешать людям, которые находятся на Майдане Незалежности, выражать собственную гражданскую позицию, но дороги должны быть свободными для проезда, поскольку это влияет на полноценную жизнедеятельность города, обеспечение которой – обязанность городских властей», – заявил Анатолий Голубченко.

В пресс-службе КГГА напоминают, что коммунальные службы города настаивают на необходимости разблокировать проезжие части центральных улиц Киева. В частности, демонтировать баррикады, размещенные на Крещатике и Институтской, для обеспечения проезда коммунальной спецтехники и выполнения необходимых работ по поддержанию благоустройства центральной части города.

«Обеспечивать правопорядок и беспрепятственный проезд спецтехники помогают правоохранительные органы», - говорится в сообщении.

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Студенты Киево-Могилянской академии присоединилась к митингующим на Майдане

Колонна студентов Киево-Могилянской академии присоединилась к митингующим на Майдане Незалежности.

Как передает корреспондент УНИАН, в колонне около 1 тыс. человек.

Студенты под государственными и университетскими флагами, скандируя лозунги, прибыли на Майдан со стороны Подола.

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Возле Апелляционного суда Киева собралось около 500 митингующих

Возле здания Апелляционного суда Киева собралось около 500 митингующих, чтобы поддержать активистов, которые были задержаны милицией 1 декабря на улице Банковой.

Как передает корреспондент УНИАН, они скандируют: “Свободу невиновным”.

Здание суда находится под усиленной охраной нескольких сотен милиционеров, в основном “беркутовцев”.

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Бойцы МВД в здании правительства ждут дальнейших команд своего руководства

Бойцы внутренних войск Украины, которых передислоцировали с Майдана Незалежности на защиту здания Кабинета министров, греются во внутренних помещениях правительственного здания и пьют чай в буфете, ожидая дальнейших команд руководства.

«С постели подняли, пригнали сюда. Сейчас сидим и ждем команд начальства. Что руководство скажет делать, то и будем», - сказал один из бойцов корреспонденту УНИАН.

Он отказался говорить о том, откуда они приехали, какие задачи сейчас перед ними поставлены и как много силовиков охраняет здание правительства. При этом бойцы МВД утверждают, что защищать будут тех, кто в этом будет нуждаться.

«Если люди придут и будут пытаться захватить правительство, будем защищать правительство, потому что это режимный объект. А если (премьер-министр Николай – УНИАН) Азаров будет нападать на людей, то будем защищать людей», - сказал боец.

Служащие внутренних войск МВД утверждают, что никаких премий или дополнительных доплат к зарплате им за охрану здания Кабмина обещано не было. По их словам, никаких дополнительных премиальных не получили и бойцы спецподразделения «Беркут» за разгон мирной акции студентов на Майдане Незалежности 30 ноября.

«У меня зарплата 2 тысячи гривен, и никто мне ничего доплачивать за то, что я здесь, не будет. Никаких премий не получает и «Беркут», - сказал один из силовиков.

Оправдывать силовой разгон 30 ноября и попытку штурма майдана 11 декабря несколькими тысячами бойцов спецподразделений МВД, включая «Беркут», бойцы не стали, сославшись на то, что выполняли приказ своих командиров. «Но я бы не пошел бить людей», - неожиданно выпалил один из собеседников УНИАН.

В отличие от бойцов внутренних войск, сотрудники «Беркута», несколько автобусов с которыми стоят под зданием правительства, менее словоохотливы. В здание правительства не заходят, а из своих автобусов выходят по одному или небольшими группами. Один из «беркутовцев» сказал УНИАН, что настроение у силовиков «бодрое», они не мерзнут, а о питании и других бытовых вопросах заботится их начальство. Всего под зданием правительства находится более десятка автобусов с силовиками.

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Активисты Евромайдана укрепляют баррикады снегом

Активисты Евромайдана укрепляют баррикады снегом.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции протеста убирают снег с Майдана Незалежности и сносят его к баррикадам, размещенным вокруг Майдана. Снег поливают водой, чтобы он превратился в лед.

Границы баррикад со стороны Европейской площади значительно расширились по сравнению со вчерашним днем.

Милиции почти нигде нет. Посты остались только на улице Грушевского, Садовой, Банковой — вблизи Администрации Президента, Верховной Рады и Кабинета министров. Людей с патриотической символикой очень много не только на самом Майдане, но и на прилегающих улицах.

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В аэропорт "Киев" поступил звонок о минировании - пассажиров и персонал эвакуируют

В международном аэропорту "Киев" (Жуляны) происходит эвакуация пассажиров и персонала в связи с поступившим сообщением о минировании.

Об этом пресс-служба сообщила на официальной странице аэропорта в Facebook.

"Из терминалов аэропорта "Киев" эвакуируют пассажиров и персонал - причина анонимный звонок о минировании. Информация проверяется. Обстановка спокойная. Большая вероятность ложной тревоги в связи с тревожной ситуацией в стране", - говорится в сообщении.

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С начала массовых акций за медицинской помощью обратились 499 граждан - Минздрав

За период проведения массовых акций с 30 ноября и до 12.00 11 декабря за медицинской помощью в учреждения здравоохранения обратились 499 граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Александр Качур.

По его словам, из них 264 - это работники Министерства внутренних дел, 210 - митингующие, 7 - работники СМИ, 9 - иностранные граждане, 6 - лица до 18 лет, 1 народный депутат.

“За последние сутки обратились 48 граждан. Из них 26 - это работники правоохранительных органов и 22 - гражданские лица”, - сообщил первый заместитель министра.

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Милиции сообщили о минировании аэропортов и железнодорожных вокзалов в Киеве

На линию «102» позвонил неизвестный и сообщил о заминировании аэропортов «Борисполь» и «Жуляны», а также Центрального и Южного железнодорожных вокзалов.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

Сейчас милиция осуществляет все необходимые мероприятия в указанных местах, говорится в сообщении.

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Милиция не нашла взрывчатку на вокзалах и аэропортах Киева

Взрывотехники завершили свою работу на территории Центрального и Южного вокзалов, аэропорта «Жуляны» и терминала «В» аэропорта «Борисполь». Взрывчатки не нашли.

Об этом УНИАН сообщило в УСО МВД Украины.

Работа вокзалов и аэропортов полностью возобновлена.

Отмечается, что только с железнодорожных вокзалов было эвакуировано свыше 3,5 тыс. человек.

Правоохранители выясняют личность мужчины, который позвонил по телефону в милицию и сообщил о минировании.

В милиции напоминают, что за такое правонарушение ст. 259 Уголовного кодекса Украины предусмотрена уголовная ответственность. Максимальная санкция этой статьи – до 8 лет лишения свободы.

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После ночных событий в Киеве начать диалог будет сложнее - Эштон

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон считает, что после ночных событий в Киеве начать политический диалог будет сложнее.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Эштон выразила в распространенном сегодня заявлении.

"Из бесед с представителями гражданского общества, оппозиции и бывших украинских Президентов я пришла к выводу, что действия полиции прошлой ночью делают начало политического диалога более трудным, чем раньше. В ближайшие часы я постараюсь изучить все возможные пути, чтобы гарантировать, что настоящее мирное решение все еще возможно. Это потребует большей политической смелости и решительности», - дала свою оценку ситуации Верховный представитель ЕС.

Эштон снова заявила о том, что "глубоко обеспокоена предпринятыми прошлой ночью действиями".

По ее словам, Президент Украины Виктор Янукович заверил ее в готовности к диалогу, и она призывает его реализовать эту готовность.

"Во время длительной дискуссии, которая была у меня с Президентом, он уверил меня, что он готов к диалогу, и я призываю его сделать это. Он также подтвердил свое желание подписать Соглашение об ассоциации. Я обсудила с ним насущную необходимость освободить арестованных и обеспечить быстрое и справедливое расследование с тем, чтобы привлечь виновных в насилии к правосудию", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью силы спецподразделений МВД окружили центр Киева и начали вытеснять протестующих с Майдана Незалежности, а утром предприняли попытку штурма здания КГГА, которое протестующие используют как место для ночлега.

МВД назвало штурм Майдана "мероприятиями по благоустройству территории", которые проводились ночью для удобства граждан.

Когда киевляне начали массово выходить на центральную улицу города, бойцы МВД начали перегруппировку и, в конце концов, начали отводить колонны бойцов к «правительственному кварталу».

Представители международного сообщества осудили сегодняшнюю попытку разгона Евромайдана.

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В МВД не исключают очередную "расчистку" Майдана

Заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк заявляет, что в случае обращения исполнительной службы милиция опять будет осуществлять действия во исполнение решения суда о запрещении блокирования Майдана Незалежности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам после заседания круглого стола, который проходил во дворце “Украина”.

“Если обратится исполнительная служба в милицию и будет исполнять решение суда, то, соответственно, и милиция будет принимать (участие). А если исполнительная служба не будет обращаться к нам с письмом с тем, чтобы обеспечить их работу, то и соответствующей реакции милиции не будет”, - сказал Ратушняк.

Как сообщал УНИАН, сегодня около часу ночи тысячи силовиков окружили Майдан и начали его штурм.

Перед этим судебный исполнитель зачитала постановление Печерского райсуда о принятии мер по делу о блокировании тротуаров, дорог, путем размещения на них различных предметов.

Когда киевляне утром начали массово выходить на центральную улицу города, бойцы МВД начали перегруппировку и, в конце концов, отвели колонны бойцов к «правительственному кварталу».

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Янукович готов к диалогу и обещает не допустить применения силы - заявление

Президент Украины Виктор Янукович пригласил оппозицию к диалогу и обещает не допустить применения силы. Об этом говорится в заявлении главы государства, размещенном на официальном сайте.

“Я неоднократно подчеркивал, что единственно возможный путь - это путь примирения и взаимопонимания. Действия всех сторон должны проходить исключительно в рамках законов и Конституции Украины”, - заявляет Президент.

Он приглашает представителей всех политических сил, святых отцов, представителей общественности к общенациональному диалогу. “Я лично готов к участию в таком круглом столе. Ради достижения компромисса призываю оппозицию не отказываться, не идти дорогой противостояния и ультиматумов”, - говорится в заявлении.

Янукович заверил, что власть будет действовать исключительно в рамках закона и никогда не будет применять силу против мирных собраний.

“Как Президент Украины, гарант Конституции сделаю все необходимое для нормального функционирования страны, защиты прав и интересов каждого ее гражданина, обеспечения мира и спокойствия в нашем государстве”, - говорится в заявлении Януковича.

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Еврокомиссар Фюле завтра примет украинскую делегацию во главе с Арбузовым

Комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле примет в четверг, 12 декабря, украинскую делегацию во главе с первым вице-премьером Сергеем Арбузовым для обсуждения вопросов, связанных с подписанием и имплементацией Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил в Брюсселе пресс-секретарь комиссара Фюле Петер Стано, прибавив, что переговоры состоятся в четверг после обеда.

Как сообщается, Украина стремится получить финансовую помощь от ЕС в качестве компенсации за возможные потери от имплементации Соглашения об ассоциации с глубокой и всеобъемлющей зоной свободной торговли между Украиной и ЕС.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС, которое планировалось подписать 29 ноября на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства».

29 ноября Президент Украины Виктор Янукович в Вильнюсе не подписал Соглашение об ассоциации.

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ГПУ и МВД требуют предоставить персональные данные журналистов телеканала новостей "24", работавших на акциях протеста

Генеральная прокуратура Украины и МВД требуют срочно предоставить персональные данные журналистов и операторов телеканала новостей "24", которые освещали события 30 ноября и 1 декабря в Киеве.

Как сообщается на сайте «24», телеканал предоставил официальный ответ, в котором отказал в персональных данных своих сотрудников, руководствуясь законом о защите персональных данных.

После этого сегодня, 11 декабря, пришла повестка о вызове генерального директора телеканала новостей "24" Романа Андрейко на допрос в Генпрокуратуру.

«Этим событиям предшествовало требование ко всем сотрудникам телеканала "24", которые освещали события 30 ноября и 1 декабря, явиться на допрос. Требование было озвучено в телефонном режиме, без документарного оформления, а ее выполнение грозило срывом производственного процесса в редакции, поскольку в указанные дни практически все журналисты и операторы редакции были задействованы в освещении событий», - говорится в сообщении.

Телеканал новостей "24" обращается в Комитет ВР по вопросам свободы слова и информации с просьбой рассмотреть действия правоохранительных органов и предоставить им надлежащую оценку.

«Телеканал видит в таких действиях признаки давления и препятствования журналистам выполнять свои профессиональные обязанности», - отмечается в сообщении.

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Суд арестовал на два месяца адвоката "Дорожного контроля"

Днепровский районный суд г. Киева избрал для адвоката "Дорожного контроля" Виктора Смалия меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей. Такое решение судья огласила по итогу консультаций с вышестоящим руководством после вчерашнего судебного заседания на котором рассматривался вопрос по сути.

Об этом сообщает интернет-издание “Дорожный контроль”.

Согласно обнародованной информации, прокуратура обвиняет Смалия в том, что он якобы совершил покушение на жизнь судьи Бугиля, который 6 декабря “отправил” в СИЗО журналиста "Дорожного контроля" Андрея Дзындзю.

"Покушение" якобы произошло после оглашения Бугилем своего решения в зале заседания. Потасовку с милицией затеяли народные депутаты, судья Бугиль никак не пострадал. Однако позже, судья заявил, что Смалий хотел его убить”, - говорится в сообщении.

В течение вчерашнего дня длилось судебное заседания по этому поводу. Все ходатайства адвоката Смалия Алисы Дорогой были отклонены. Судья Днепровского суда объявила перерыв на сутки. Решение было вынесено сегодня.

Как сообщал УНИАН, журналиста Дзындзю задержали за участие в драке на улице Банковой возле администрации президента Украины 1 декабря.

9 декабря в обед задержали адвоката Дзындзи - Смалия. Как сообщал "ДК", Смалий поехал в прокуратуру с одним из активистов, которого избили 30 ноября на Майдане, и оттуда уже не вышел.

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Апелляционный суд оставил под стражей активиста Солоненко

Апелляционный суд Киева оставил под стражей активиста Александра Солоненко, задержанного во время столкновений у памятника Ленину в Киеве 1 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом, апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции об избрании активисту меры пресечения в виде ареста на 2 месяца.

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Акции в поддержку Евромайдана проходят сегодня в 20 городах мира

В среду, 11 декабря, в 20 городах мира проходят акции в поддержку Евромайдана в Украине. Митингующие выступают с одним обращением, переведенным на разные языки мира, в котором в частности осуждают применение силы против мирных демонстрантов в Киеве, сообщает Радио Свобода.

«Жестоким избиением мирных демонстрантов, целенаправленными нападениями на СМИ, арестами участников митингов и другими противоправными действиями украинская власть продемонстрировала свое полное пренебрежение к гражданским свободам и законам демократического общества. Ситуация в Украине обостряется с каждым днем и может иметь непредсказуемые последствия, вплоть до массовой расправы над мирными людьми», – заявляют подписанты обращения.

«Мы, представители украинской общины и граждане Евросоюза, которые поддерживают демократические процессы в Украине, обращаемся к нашим европарламентариям, нашим представителям в Совете Европы, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организации объединенных наций, других международных учреждений и национального парламента (той страны, где выступают с обращением) с призывом осудить действия украинского Президента Виктора Януковича и правительства Николая Азарова и привлечь виновных в расправе над мирными митингующими 30 ноября и 1 декабря к ответственности», – говорится в обращении.

Это заявление сегодня зачитывают в частности в Праге, Риме, Барселоне, Брюсселе, Москве и других европейских столицах.

Авторы обращения призывают освободить 13 человек, арестованных в рамках расследования дела о беспорядках 1 декабря.

«Мы также призываем представителей посольств и международных институтов неофициально присоединяться к гражданам Украины, которые вышли на улицы своих городов для проявления их свободы, гарантированной 39 статьей Конституции Украины о праве на свободные собрания и статьей 11 Европейской Конвенции о защите прав человека. Ваше присутствие на майдане может уберечь жизнь и здоровье многих украинцев, которые могут стать жертвами собственной власти», – говорится в обращении.

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Количество пострадавших в ночной зачистке Майдана возросло до 44, госпитализировано 20 человек

По состоянию на 18 часов 11 декабря к врачам бригад неотложной медицинской помощи обратились 44 человека, пострадавшие в результате ночных событий в центре столицы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Департамент здравоохранения, 20 человек были госпитализированы (11 милиционеров и 9 митингующих).

В целом в городских больницах, которые подчинены Департаменту, сейчас находятся 53 человека.

По данным КГГА, среди госпитализированных людей в тяжелом состоянии нет.

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Тягнибок и Яценюк согласны на переговоры с властью только после выполнения ей ряда требований

Лидер партии “Свобода” Олег Тягнибок и лидер фракции партии “Батькивщина” Арсений Яценюк заявляют, что переговоры с властью возможны только после выполнения ряда требований оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили на брифинге.

По словам Яценюка, переговоры с властью могут быть только тогда, когда Евромайдан “даст мандат” оппозиции на это.

Тягнибок подчеркнул, что власть должна выполнить ряд требований, в частности, освободить заключенных активистов, не применять силы против Евромайдана.

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Политический комитет ПАСЕ создал подкомитет по Украине из пяти депутатов

Политический комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы создал специальный подкомитет по Украине, введя в его состав пять депутатов - членов ПАСЕ.

По информации пресс-службы Совета Европы, в состав комитета вошли бывший президент ПАСЕ Мевлут Чавушоглу (Турция), Корнелиу Козманчич (Румыния), Тадеуш Ивинский (Польша), Тайне Кокс (Нидерланды) и Эммануелис Зингерис (Литва).

Как сообщал УНИАН, сегодня политический комитет ПАСЕ на своем заседании в Париже призвал все стороны противостояния в Украине воздержаться от применения силы и запугиваний, которые бы еще больше взорвали стабильность страны и призвал украинскую власть "полностью уважать европейские стандарты свободы манифестаций, высказываний и собраний".

Генеральный секретарь Совета Европы Турбйорн Ягланд побывал в Киеве в начале декабря и провел переговоры с руководителями украинского правительства и лидерами парламентских фракций.