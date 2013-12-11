ТОП-10 (11 декабря)

Центр Киева переполнен автобусами с бойцами МВД

Украине необходима финансовая помощь от ЕС в размере 20 млрд евро - Азаров

Присяжнюк: подписание соглашения с Китаем о 3 млрд долл. кредита на финальной стадии

Азаров уверяет, что не готовит никаких документов о вступлении в ТС

Силовые структуры готовили штурм Евромайдана под прикрытием снайперов

Янукович готов к диалогу и обещает не допустить применения силы - заявление

Тягнибок и Яценюк согласны на переговоры с властью только после выполнения ей ряда требований

Украина и Россия могут вернуть посредника в схему поставок газа - источник

Чистая покупка валюты населением в ноябре выросла в 3,6 раза

Республиканцы и демократы договорились о бюджете США на ближайшие два года

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Центр Киева переполнен автобусами с бойцами МВД

Центральные улицы Киева в среду утром переполнены автобусами спецподразделений МВД, часть их которых блокирует подходы к Майдану Незалежности.

В ночь на 11 декабря сотрудники МВД начали вытеснять мирных протестующих с Майдана Незалежности, а утром бойцы «Беркута» предприняли попытку взять штурмом здание Киевской городской мэрии.

Как передает корреспондент УНИАН, на участке улицы Крещатик от площади Европейской и до Майдана находится более двух десятков автобусов. На прилегающих к Майдану улицах также находятся десятки автобусов, часть из которых стоят пустыми, часть — с сидящими там военнослужащими внутренних войск МВД.

По состоянию на 9.45 киевского времени автобусы силовиков заблокировали угол Крещатика и Институтской, таким образом, не давая возможности подойти людям к Майдану.

Блокированием этой части улицы руководило несколько людей в штатском, разговаривавшие со своим руководством по рации.

Все это время на Майдане продолжают стоять люди. Со сцены передали, что на Майдан пробралась большая группа студентов. Стена правоохранителей стоит на месте, не двигаясь.

Как сообщал УНИАН, ночью 11 декабря представители силовых структур начали силовой разгон Евромайдана. Милиция начала оттеснять протестующих с баррикад, произошли столкновения между протестующими и силовиками. Кроме того, “Беркут” несколько часов штурмовал КГГА и Дом профсоюзов.

Закрыты на вход и выход станции метро “Майдан Незалежности” и “Крещатик”.

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Украине необходима финансовая помощь от ЕС в размере 20 млрд евро - Азаров

Украине необходима финансовая помощь в размере 20 миллиардов евро для компенсации потерь в случае подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Кабинета министров заявил премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Мы хотим создать условия, при которых потери для экономики Украины могут быть минимизированы. Мы предложили Еврокомиссии рассмотреть, на каких условиях будет работать наша промышленность и экономика в целом. Мы предлагаем решить вопрос предоставления финансовой помощи. Мы определили приблизительный объем - 20 миллиардов евро», - сказал Азаров.

При этом он отметил, что речь идет не о безвозвратной помощи.

Как сообщал УНИАН, в Администрации Президента надеются, что украинская делегация во главе с первым вице-премьер-министром Сергеем Арбузовым сегодня, 11 декабря, отправится в Брюссель для проведения переговоров по вопросу имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Об этом 11 декабря в комментарии журналистам заявила первый замглавы Администрации Президента Украины Ирина Акимова.

Напомним, 9 декабря пресс-служба первого вице-премьера сообщила, что правительственная делегация во главе с первым вице-премьер-министром Сергеем Арбузовым в ближайшее время посетит Брюссель для проведения переговоров по отдельным аспектам имплементации Соглашения об ассоциации, в частности, в контексте подготовки соответствующей «дорожной карты».

«Дорожная карта» по подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС предполагает получение финансовой помощи для Украины и увеличение срока имплементации Соглашения об ассоциации.

Первый раунд переговоров по подготовке «дорожной карты» рабочая группа во главе с заместителем председателя Национального банка Украины Николаем Удовиченко провела 4 декабря в Брюсселе.

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Присяжнюк: подписание соглашения с Китаем о 3 млрд долл. кредита на финальной стадии

Переговоры о предоставлении Китаем 3 млрд долл. на восстановление системы орошения на юге Украины находятся на завершающем этапе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.

“Мы сейчас завершаем подписание соглашение (с Китаем — УНИАН) по финансированию орошения”, - сказал Присяжнюк.

При этом он добавил, что указанные договоренности не были подписаны во время визита президента Украины Виктора Януковича в Китай 3-6 декабря, так как представителей китайской компании не было в стране.

“Почему не подписали? Потому что руководство корпорации, которое должно было подписать, было в Африке”, - сказал Присяжнюк.

Кроме того, министр сообщил, что Украина продолжает налаживать с Китаем торговые отношения в аграрной сфере. В частности, по словам Присяжнюка, сегодня в Украине работают представители китайской ветеринарной службы, которые совместно с украинскими коллегами приступили к сертификации мясной продукции, производимой в Украине, что в дальнейшем позволит экспортировать ее на рынок Китая.

Как сообщал УНИАН, 1 октября Присяжнюк сообщил, что Украина намерена привлечь у Экспортно-импортного банка Китая кредит на 3 млрд долл. под государственные гарантии для восстановления системы орошения на юге страны. Ставка по кредиту составит 6,5% годовых, включая все расходы. Срок погашения кредита – 10 лет. Выплата должна начаться через пять лет после выдачи займа. По словам министра, привлеченных средств хватит на то, чтобы восстановить систему орошения на 1,2-1,4 млн га, тогда как всего восстановление орошения необходимо провести на 2,5 млн га.

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Азаров уверяет, что не готовит никаких документов о вступлении в ТС

Премьер-министр Украины Николай Азаров просит прекратить спекуляции на тему вступления Украины в Таможенный союз и заверяет, что правительство не готовит никаких документов о присоединении Украины к этому объединению.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

«Сразу хочу прекратить спекуляции. Никаких разговоров о Таможенном союзе не будет, никаких документов правительство не готовит. Я хочу предотвратить эти спекуляции. Поэтому сейчас это ответственно заявляю», - сказал Азаров.

При этом он отметил, что 17 декабря в ходе шестого заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии, в частности, планируется подписание плана действий по урегулированию торговых ограничений в двусторонней торговле между Украиной и Россией на 20013-2014 годы.

Азаров также сообщил, что среди документов, которые планируются к подписанию 17 декабря, - протокол о поставках товаров по производственной кооперации в 2014 году, меморандум о совместных действиях по строительству транспортного перехода через Керченский пролив, соглашение между правительствами двух стран о практическом организационно-техническом обеспечении совместного контроля в пунктах пропуска на украинско-российской границе.

Как сообщал УНИАН, Как сообщал УНИАН, 21 ноября правительство своим распоряжением приостановило работу над Соглашением об ассоциации с ЕС.

Правительство Украины предложило ЕС и России провести трехсторонние переговоры в формате ЕС-Россия-Украина. Россия согласна принимать участие в таких переговорах, ЕС - нет.

29 ноября в Вильнюсе Украина не подписала Соглашение об ассоциации с ЕС, что вызвало акции гражданского протеста по всей стране.

10 декабря по результатам встречи с Президентом Виктором Януковичем экс-Президент Леонид Кравчук заявил, что Украина будет проводить консультации по вопросу доработки Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом в двустороннем формате.

«Это будет двусторонняя комиссия — с одной стороны Европейский Союз, с другой стороны — Украина. Но когда будут обсуждаться вопросы, связанные с отдельными товарными группами, которые могут привести к некоторым экономическим потерям для России, для Украины, для других сторон, то тогда будут привлекать Россию, но комиссия будет двусторонней», - отметил экс-Президент.

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Силовые структуры готовили штурм Евромайдана под прикрытием снайперов (фото)

Спецподразделения внутренних войск и спецподразделения милиции «Беркут» готовили штурм Евромайдана со стороны Европейской площади под прикрытием группы снайперов.

Об этом УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, снайперы были подчинены напрямую «очень высопоставленным командирам».

Также источник сообщил, что в 9.30 им поступила команда покинуть занимаемые позиции.

«Как только снайперы появились на улице, мы поняли, что скоро поступит команда и нам на отход», - сообщил корреспонденту УНИАН на месте события один из руководителей подразделения «Беркут».

После этого команда на отход поступила около 300 бойцам «Беркута», которые уже находились в 40 метрах от сцены Евромайдана, на перекрестке улиц Институцкой и Крещатика. После чего они быстро сели в рядом стоявщие автобусы и покинули улицу Крещатик со стороны Европейской площади.

Ситуация резко изменилась в 9.30 утра, хотя еще за несколько минут до этого планировался штурм Евромайдана со стороны Европейской площади.

На месте штурмом руководил полковник киевского «Беркута» Сергей Косюк. Кроме того, на Крещатике со стороны Европейской площади было большое количество людей в гражданском с рациями, которые также наблюдали и руководили действиями силовиков.

В это же время на сцене Евромайдана, несмотря на близость расположения спецподразделений, выступала Руслана и народные депутаты от оппозиции, информировавшие митингующих от просходящем. Они также призывали митингующих, среди которых было очень много женщин, двигаться, чтобы не замерзнуть.

Как известно, сегодня, 11 декабря, около 1 часа ночи несколько тысяч силовиков окружили Евромайдан с разных сторон и начали штурм баррикад, установленных вокруг палаток. Атака спецподразделений продолжалась до утра 9.00, однако с увеличением количества митингующих, к которым массово начали присоединяться киевляне, силовики прекратили активные действия и сняли блокаду Евромайдана.

МВД называет штурм Майдана подготовленными спецподразделениями "мероприятиями по благоустройству территории".

Силовики предприняли штурм, когда в Киеве находились заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд и еврокомиссар Кетрин Эштон.

Лидеры оппозиции, выступая на Евромайдане, заявили, что сумели «победить» и выстоять под напором нескольких тысяч бойцов спецподразделений МВД, потому что «сильны духом».

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Янукович готов к диалогу и обещает не допустить применения силы - заявление

Президент Украины Виктор Янукович пригласил оппозицию к диалогу и обещает не допустить применения силы. Об этом говорится в заявлении главы государства, размещенном на официальном сайте.

“Я неоднократно подчеркивал, что единственно возможный путь - это путь примирения и взаимопонимания. Действия всех сторон должны проходить исключительно в рамках законов и Конституции Украины”, - заявляет Президент.

Он приглашает представителей всех политических сил, святых отцов, представителей общественности к общенациональному диалогу. “Я лично готов к участию в таком круглом столе. Ради достижения компромисса призываю оппозицию не отказываться, не идти дорогой противостояния и ультиматумов”, - говорится в заявлении.

Янукович заверил, что власть будет действовать исключительно в рамках закона и никогда не будет применять силу против мирных собраний.

“Как Президент Украины, гарант Конституции сделаю все необходимое для нормального функционирования страны, защиты прав и интересов каждого ее гражданина, обеспечения мира и спокойствия в нашем государстве”, - говорится в заявлении Януковича.

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Тягнибок и Яценюк согласны на переговоры с властью только после выполнения ей ряда требований

Лидер партии “Свобода” Олег Тягнибок и лидер фракции партии “Батькивщина” Арсений Яценюк заявляют, что переговоры с властью возможны только после выполнения ряда требований оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили на брифинге.

По словам Яценюка, переговоры с властью могут быть только тогда, когда Евромайдан “даст мандат” оппозиции на это.

Тягнибок подчеркнул, что власть должна выполнить ряд требований, в частности, освободить заключенных активистов, не применять силы против Евромайдана.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 декабря, Президент Украины Виктор Янукович пригласил оппозицию к диалогу и пообещал не допустить применения силы.

“Я лично готов к участию в таком круглом столе. Ради достижения компромисса призываю оппозицию не отказываться, не идти дорогой противостояния и ультиматумов”, - говорится в заявлении.

Янукович заверил, что власть будет действовать исключительно в рамках закона и никогда не будет применять силу против мирных собраний.

Сегодня, 11 декабря, около часа ночи несколько тысяч силовиков окружили Евромайдан и начали штурм баррикад, построенных митингующими.

Лидер «УДАРа» Виталий Кличко заявил, что этими действиями Янукович закрыл путь к компромиссам.

Он заявил, что оппозиция требует освобождения незаконно арестованных активистов на Банковой 1 декабря, привлечения к ответственности виновных за разгон Евромайдана 30 ноября, отставки правительства Николая Азарова, проведения досрочных парламентских и президентских выборов.

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Украина и Россия могут вернуть посредника в схему поставок газа - источник

НАК «Нафтогаз Украины» готовит дополнительные соглашения к существующему газовому контракту с российским газовым монополистом компанией «Газпром», которые позволяют вернуть на рынок посредническую структуру.

По словам источника агентства УНИАН, между украинским госхолдингом «Нафтогаз Украины» и компанией «Газпром» может появиться коммерческая структура-посредник, как это было в период с 2006 по 2008 год, когда швейцарская компания RosUkrEnergo AG, принадлежащая «Газпрому» и украинским бизнесменам Дмитрию Фирташу и Ивану Фурсину, выступала монопольным поставщиком природного газа в Украину.

«Готовятся дополнения к контракту (газовый контракт от 2009 года между «Нафтогазом» и «Газпромом» - УНИАН). Между Украиной и Россией может появиться оператор, как это было во времена RosUkrEnergo. «Нафтогаз» будет закупать газ у нового посредника», - сказал УНИАН источник, знакомый с ходом переговорного процесса.

В то же время, собеседник агентства не смог назвать конкретную коммерческую структуру, а лишь добавил, что в этот перечень входят и ряд украинских бизнес-групп.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря 2013 года в Сочи президенты Украины и России Виктор Янукович и Владимир Путин обсудили вопросы двусторонних отношений и подготовку к заседанию Украинско-российской межгосударственной комиссии.17 декабря в Москве под председательством Януковича и Путина пройдет шестое заседание Украинско-российской межгосударственной комиссии, на котором планируется подписать не менее 13 двухсторонних документов.

Открывая 11 декабря 2013 года заседание Кабинета министров, премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что правительство готовит ряд документов на заседание украино-российской комиссии, над которыми работало более двух лет.

Справка УНИАН. Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла в первом квартале 2013 года около 406 долларов за тысячу кубометров и была самой высокой в Европе.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины прогнозирует цену на российский природный газ в 4-м квартале 2013 года для «Нафтогаза Украины» в пределах 410 долларов за тысячу кубометров.

Украина долго и безуспешно ведет переговоры с Россией о пересмотре условий контракта.

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Чистая покупка валюты населением в ноябре выросла в 3,6 раза

Чистая покупка (превышение спроса над предложением) наличной валюты населением в ноябре 2013 года составила 782,6 млн долл., что в 3,6 раза больше показателя за предыдущий месяц (216 млн долл.), сообщил Национальный банк Украины на официальном сайте.

По информации НБУ, покупка наличной валюты населением превышает ее продажу четвертый месяц подряд после обратной тенденции в апреле-июле текущего года.

В ноябре объем операций с наличной иностранной валютой на межбанковском валютном рынке Украины составил 3,196 млрд долл. (в эквиваленте), в том числе банки купили у населения валюты на 1,207 млрд долл., продали - на 1,989 млрд долл.

В то же время по итогам января-ноября текущего года чистая покупка валюты населением составила 1,940 млрд долл. (в эквиваленте), что в 5 раз ниже показателя также чистой покупки населением валюты за аналогичный период прошлого года (9,977 млрд долл. в эквиваленте).

Также сообщается, что банковские вклады физлиц в валюте (в долларовом эквиваленте) в ноябре сократились на 94,2 млн долл. и по состоянию на 1 декабря 2013 года составили 22,796 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, чистая покупка (превышение спроса над предложением) наличной валюты населением в октябре 2013 года составила 216 млн долл., что в 3 раза меньше показателя за предыдущий месяц в 678,7 млн долл.

Национальный банк Украины в ноябре продолжил практику валютных интервенций, возобновленную в сентябре-октябре после 4-месячного перерыва, и направил на поддержку гривни почти 800 млн долл., что в 2,69 раза больше объемов предыдущего месяца ( 297 млн долл.).

Золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) на 1 декабря 2013 года составили 18,791 млрд долл., что на 8,93%, или на 1,842 млрд долл., меньше показателя на 1 ноября в 20,633 млрд долл.

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Республиканцы и демократы договорились о бюджете США на ближайшие два года

Республиканцы и демократы в Конгрессе США договорились о финансировании бюджетных расходов на ближайшие два года, предусматривающем умеренное сокращение трат и позволяющем избежать приостановки деятельности федеральных учреждений, парализовавшей американский госсектор в октябре этого года.

Президент США Барак Обама выразил поддержку межпартийному соглашению, назвав его "хорошим первым шагом", и призвал Конгресс как можно скорее одобрить его, сообщает Reuters.

Палата представителей, вероятно, проголосует соглашение до пятницы, голосование в Сенате может пройти на следующей неделе.

Соглашение компенсирует последствия секвестра бюджета, разрешая увеличить траты на нужды федеральных агентств и дискреционные расходы на $63 миллиарда в течение 2014 бюджетного года, начавшегося 1 октября, и $18 миллиардов - в течение 2015 бюджетного года.

Уровень дискреционных, непредусмотренных законом, расходов ограничен в 2014 году суммой в $1,012 триллиона по сравнению с $967 миллиардами, оговоренными в законе о секвестре бюджета, принятом в 2011 году. Военные расходы будут установлены на уровне $520,5 миллиарда, что позволит избежать дополнительного сокращения на $20 миллиардов в январе, в то время как расходы на внутренние нужды определены в $491,8 миллиарда.В 2015 году дискреционные расходы составят $1,014 триллиона по сравнению с $995 миллиардами, заложенными в законе о секвестре.

В дополнение к уменьшению секвестра на $63 миллиарда, соглашение предусматривает сокращение дефицита бюджета на дополнительные $20-23 миллиардов в течение 10 лет за счет комбинации сокращения государственных льгот, экономии на расходах и увеличения доходов.

Экономия в размере $12 миллиардов может быть достигнута за счет изменения пенсионных программ для федеральных служащих и отставных военных. Госслужащие, нанятые после 1 января, внесут дополнительные 1,3 процента зарплаты в свои пенсионные накопления в течение первых пяти лет работы. Запланированные корректировки на стоимость жизни в отношении отставных военных будут уменьшены, но не коснутся тех, кто старше 62 лет или вышел в отставку после ранений или по инвалидности.Сделка предусматривает увеличение аэропортовых сборов, которые авиакомпании уплачивают Администрации по безопасности на транспорте. Сумма не определена, но авиакомпании ожидают удвоение сбора до $5 за билет, что в течение 10 лет составит $10-11 миллиардов.

Секвестр, предпринятый в рамках бюджетного соглашения 2011 года, должен завершиться в 2021 году. Однако сделка, заключенная во вторник, продлит на два года действие положений о сокращении ряда обязательных расходов, включая программу медицинского страхования Medicare для престарелых. На протяжении 10 лет это принесет в казну еще $28 миллиардов.

За рамками соглашения остались ряд проблем, считающихся важными в дискуссии о бюджете США:

- Продление срока действия долгосрочных льгот для почти 1,3 миллиона безработных американцев, которые истекают 31 декабря.

- Отмена сокращения зарплат врачей, занятых в программе Medicare.

- Увеличение доходов за счет отмены ряда налоговых льгот для богатых и крупных корпораций, на чем настаивают демократы.

- Сокращение федеральных льготных программ, на котором настаивают республиканцы, считающие, что увеличение расходов на Medicare, Medicaid и программу социального обеспечения является источником долгосрочных бюджетных проблем.

- План повышения лимита госдолга. Срок действия решения о повышении потолка до $16,7 триллиона истекает 7 февраля 2014 года, и, если он не будет поднят в очередной раз, США могут столкнуться с угрозой дефолта весной 2014 года.

УНИАН