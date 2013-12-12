Россия готова вести переговоры об отношениях с Украиной в любом формате - СМИ

Россия готова вести переговоры о таможенных взаимоотношениях с Украиной в любом формате, в том числе с участием Евросоюза, но предостерегает от принятия решений под влиянием уличных протестов, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов российским журналистам в Вашингтоне, передает РИА "Новости".

"Мы, как мне представляется, значительно гибче, чем Европа. Мы готовы вести переговоры в различных форматах. Самое главное - чтобы добиться реального результата. Мы за результат, а не за формат. Поэтому какой формат будет удобен нашим партнерам, в таком мы и будем работать", - сказал Шувалов.

"Насколько я понимаю, мы все заинтересованы в том, чтобы события на Украине были как можно мягче завершены. Никто не хочет никакой эскалации", - уточнил первый вице-премьер.

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По словам Шувалова, все заинтересованы в обсуждении сути дела — как Украина будет дальше развивать свою экономику, в каких партнерствах, какую интеграцию и с кем будет осуществлять.

"Только все это нужно делать в спокойном состоянии. Это под влиянием настроений улицы или под жестким влиянием оппонентов сделать невозможно. Это определение судьбы страны, и это нужно сделать, взвесив все "за" и "против", — считает Шувалов.

По его словам, Россия в переговорах с Украиной по таможенным вопросам действовала жестко, но в правовых рамках.

"Все нам на протяжении всех трех дней задавали вопрос, и предприниматели, и аналитики, и те, кто работают в правительстве. Все интересуются, что там происходит. Здесь не совсем ясна Америке позиция России. Иногда это представляется как организованное давление со стороны России для того, чтобы Украина не подписывала соответствующее соглашение", — сказал Шувалов.

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