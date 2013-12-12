Путин хочет вести переговоры о сотрудничестве Украины и ТС

Москва. Россия готова на экспертном уровне вести переговоры о сотрудничестве Украины и Таможенного союза РФ, Беларуси и Казахстана.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Президент России Владимир Путин сказал, оглашая ежегодное послание Федеральному собранию России.

«Начиная с мая текущего года Украина изъявила желание присутствовать на всех встречах тройки в качестве наблюдателя, участвовать в дискуссиях и неоднократно заявляла ранее о своей заинтересованности в присоединении к отдельным соглашениям Таможенного союза. Мы ничего никому не навязываем, но если у наших друзей есть желание совместно работать, мы готовы к продолжению этой работы на экспертном уровне», - сказал Путин.

Президент РФ подчеркнул, что данный интеграционный проект основан на равноправии, на реальных экономических интересах.

По словам Путина, евразийская интеграция будет продвигаться без противопоставления другим интеграционным проектам, в том числе Евросоюзу.

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