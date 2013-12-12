Время может играть против Януковича - глава МИД Польши

Варшава. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что для украинской власти важно как можно скорее решить политический кризис во избежание прогнозируемого финансового коллапса из-за сложного экономического положения страны.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об он сказал в эфире TVP Info.

"Украина зависит от времени, потому что сокращаются ее валютные резервы и ей грозит серьезный финансовый кризис. Не знаю, действует ли время в этот раз в интересах Президента Януковича", - сказал министр.

Он заметил, что украинские власти для решения наиболее срочных финансовых проблем имеют от "нескольких до не более двадцати недель".

"Европа готова помочь в этом Украине, внедрить реформы, благодаря которым удалось бы разблокировать многомиллиардные кредиты МВФ", - сказал Сикорский.

Министр также добавил, что сейчас "каждая ночь может быть определяющей, поскольку в каждую из ночей можно сделать ошибку".

"То, что Президент Янукович декларирует, что будет настоящий "круглый стол" - с представителями оппозиции, а не только со своими сторонниками - если действительно так будет, то это было бы движение в хорошем направлении", - сказал Сикорский.

Как сообщал УНИАН, массовые акции протеста граждан продолжаются в Украине с 21 ноября, когда правительство Николая Азарова решило приостановить процесс евроассоциации Украины. Особенно они усилились после жестокого разгона спецназом Евромайдана в ночь на 30 ноября.

В Киеве 1 и 8 декабря прошли митинги, в которых приняли участие сотне тысяч граждан, на Майдане Незалежности был установлен палаточный городок. В ночь на 11 декабря тысячи солдат спецназа и внутренних войск начали штурм баррикад, установленных вокруг Майдане Незалежности. Однако Майдан устоял.

Вечером 11 декабря Президент Украины Виктор Янукович пригласил оппозицию к диалогу и пообещал не допустить применения силы. “Я лично готов к участию в таком круглом столе. Ради достижения компромисса призываю оппозицию не отказываться, не идти путем противостояния и ультиматумов”, - говорится в заявлении. Янукович заверил, что власть будет действовать исключительно в рамках закона и никогда не применять силу против мирных собраний.

В ответ лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк отметил, что именно Евромайдан должен дать оппозиции мандат на проведение переговоров с властью.

А еще один из лидеров оппозиции, бывший министр внутренних дел Юрий Луценко назвал требования митингующих и оппозиции, которые должна выполнить власть, чтобы начались переговоры.

По его словам, отставка министра внутренних дел Виталия Захарченко, выведение бойцов спецназначения от Майдана, освобождение арестованных активистов Евромайдана “является минимальными условиями для того, чтобы кто-то с кем-то разговаривал”.