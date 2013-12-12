Евромайдан уже мешает Азарову готовиться к Олимпиаде-2022

Премьер-министр Украины Николай Азаров надеется, что нестабильная политическая ситуация в стране не отразится на шансах Украины получить право на проведение зимней Олимпиады в 2022 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Оргкомитета по подготовке спортсменов к участию в олимпийских играх, мировых и европейских чемпионатов.

«Политическая ситуация в стране снижает наши шансы на успешное прохождение отборочных туров. Но мы исходим из того, что дело это такое политическая нестабильность — сегодня она есть, завтра ее не будет. Я надеюсь, чем быстрее мы ее урегулируем, тем увереннее пойдем по пути участия в праве получить такую путевку на зимнюю Олимпиаду 2022 года», - сказал Азаров.

Напомним, 10 декабря Азаров обвинил Евромайдан в задержках социальных выплат.

Как сообщал УНИАН, в середине ноября Украина подала в Международный олимпийский комитет заявку на право проведения во Львове XXIV зимних Олимпийских игр в 2022 году.

В конкурсе за право стать хозяином зимних Олимпийских игр будут принимать участие Алматы (Казахстан), Пекин (Китай), Краков (Польша), Львов (Украина), Осло (Норвегия) и Стокгольм (Швеция).

Окончательно место проведения зимней Олимпиады-2022 назовут 31 июля 2014 года на сессии МОК в Куала-Лумпуре (Малайзия).