Ночь на Евромайдане прошла без эксцессов

Сегодняшняя ночь на столичном Майдане Незалежности прошла без каких-либо эксцессов и столкновений.

Как передает корреспондент УНИАН, в отличие от ночи 11 декабря никого из представителей силовых структур не было. Протестующие слушали выступления артистов, в том числе Русланы Лыжичко, которая уже несколько ночей находится на Майдане, поддерживая митингующих.

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Также участники акции занимались обустройством быта, который нарушили сотрудники милиции. Митингующие укрепили баррикады вокруг Майдана.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря около 1 часа ночи тысячи силовиков окружили Майдан и начали его штурм.

Перед этим, ночью, судебный исполнитель обнародовала постановление Печерского райсуда Киева о принятии мер по делу о блокировании тротуаров, дорог, путем размещения на них различных предметов.

На это со сцены Евромайдана зачитали закон, которым запрещено исполнение решений суда после 22.00. В частности, по закону, исполнение судебных решений запрещено в ночное время, если оно не началось до 22.00 и не связано с угрозой для здоровья и жизни других людей.

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На Майдане Незалежности в Киеве находятся около 5 тысяч человек

По состоянию на 9.30 на Майдане Незалежности в Киеве находятся около 5 тысяч человек.

Как передает корреспондент УНИАН, митингующие продолжают греться возле металлических бочек с огнем.

Также возле монумента Независимости и на улице Крещатик размещены полевые кухни.

С основной сцены выступают общественные деятели и раздаются песни украинских исполнителей.

На Евромайдане увеличилось количество палаток. Четыре армейские палатки установлены на Крещатике, несколько палаток - возле улицы Городецкого и около 10 - возле монумента Независимости.

Также восстановлены баррикады на улице Богдана Хмельницкого, на Крещатике со стороны Европейской площади. Те баррикады, которые вчера ночью выстояли на улице Институтской и у Дома профсоюзов, уже вдвое выше.

Кроме того, построены новые баррикады на улице Прорезной и со стороны улицы Лютеранской.

Возле КГГА продолжают находиться несколько сот человек.

Возле Администрации Президента остается кордон бойцов внутренних войск.

На данное время ситуация в местах, где находятся участники акции гражданского протеста, спокойная.

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На столичном Майдане Незалежности митингуют свыше 5 тыс. граждан - МВД

На столичном Майдане Незалежности митингуют свыше 5 тыс. граждан. Об этом сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

В милиции заметили, что грубых нарушений общественного порядка в ночь на 12 декабря зафиксировано не было. Ситуация в Киеве и Украине в целом также остается спокойной.

По информации оперативного штаба МВД Украины, наибольшее скопление людей - на Майдане Незалежности , где «волеизъявление выражают почти 5 тыс. человек».

Свыше 200 человек, по информации правоохранителей, находятся в Мариинском парке вблизи Верховной Рады Украины.

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Пресс-служба Генпрокуратуры просит журналистов не расценивать вызовы на допросы как вмешательство в их работу

Пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины обращается к руководителям редакций СМИ и журналистов с просьбой не расценивать вызовы на допросы как вмешательство в их работу или препятствование.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Генпрокуратуры в связи с тем, что «возникло определенное непонимание со стороны средств массовой информации некоторых обращений следователей Главного следственного управления ГПУ».

Как отмечает пресс-служба ГПУ, следственные органы прокуратуры направили ряд запросов в редакции многих СМИ, журналисты которых были свидетелями событий 29-30 ноября, поскольку работали в эпицентре беспорядков, с просьбой предоставить следствию имеющиеся видео- и фотоматериалы.

Главное следственное управление Генпрокуратуры благодарно всем редакциям, которые откликнулись на просьбу следователей и предоставили такие данные.

Изучение зафиксированных журналистами на видео и фото фактов является чрезвычайно важной составляющей работы следователей в уголовном производстве относительно превышения работниками правоохранительных органов своих служебных полномочий (которое, собственно, и расследуется ГСУ ГПУ), отмечают в пресс-службе.

Некоторые из предоставленных материалов дают возможность следователям получить необходимые объективные данные относительно участников событий, а поэтому возникает необходимость в личном общении с журналистами, которые зафиксировали те или иные кадры. Такая необходимость продиктована исключительно задачей следователя выяснить побольше важных деталей ради установления объективности и истины в указанном уголовном производстве.

В связи с этим пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины обращается к руководителям редакций и журналистов с просьбой «не расценивать вызовы на допросы, как вмешательство в вашу работу, или еще хуже – препятствование. Следователи таким образом пытаются максимально полно исполнить свои обязанности. Если журналист отказывается давать показания в производстве, то это его право, которое никем не может быть нарушено. Будем благодарны за понимание и помощь».

Как сообщал УНИАН, телеканал «24» заявил, что Генпрокуратура и МВД требуют срочно предоставить персональные данные журналистов и операторов этого телеканала, которые освещали события 30 ноября и 1 декабря в Киеве. Как сообщает сайт «24», телеканал дал официальный ответ, в котором отказал в персональных данных своих сотрудников, руководствуясь законом о защите персональных данных. После этого 11 декабря пришла повестка о вызове гендиректора канала Романа Андрейко на допрос в Генпрокуратуру.

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В Мариинский парк в центре Киева свезли около 2 тыс. «титушек» - «УДАР»

В Мариинский парк в центре Киева уже свезли около 2 тыс. “титушек”, заявляет народный депутат от партии “УДАР” Виталий Чугунников.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, по словам депутата, “сейчас в Мариинском парке находится около 2000 “титушек”. Их разбивают на группы по 5 человек. Похоже на то, что таким образом, небольшими группками их собираются засылать в среду мирных митингующих для последующих провокаций”.

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США рассматривают возможность введения санкций против руководства Украины

Государственный департамент США рассматривает разные варианты реагирования на последние события в Украине, в частности и введение санкций против руководства государства, заявила пресс-секретарь ведомства Джен Псаки.

«Все политические опции, в частности и санкции, рассматриваются. Однако в настоящее время проводится оценка ситуации», – цитирует Псаки радио «Свобода».

Представительница Госдепартамента США не уточнила, о каких конкретно санкциях идет речь.

Псаки подчеркнула, что США поддерживают усилия украинцев по защите своих прав и свобод.

В Киеве побывала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Она выступила с жесткой критикой попытки разгона Евромайдана в ночь на 11 декабря и заявила, что провела с Президентом Украины Виктором Януковичом «жесткую, но реалистичную беседу».

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Время может играть против Януковича - глава МИД Польши

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что для украинской власти важно как можно скорее решить политический кризис во избежание прогнозируемого финансового коллапса из-за сложного экономического положения страны.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об он сказал в эфире TVP Info.

"Украина зависит от времени, потому что сокращаются ее валютные резервы и ей грозит серьезный финансовый кризис. Не знаю, действует ли время в этот раз в интересах Президента Януковича", - сказал министр.

Он заметил, что украинские власти для решения наиболее срочных финансовых проблем имеют от "нескольких до не более двадцати недель".

"Европа готова помочь в этом Украине, внедрить реформы, благодаря которым удалось бы разблокировать многомиллиардные кредиты МВФ", - сказал Сикорский.

Министр также добавил, что сейчас "каждая ночь может быть определяющей, поскольку в каждую из ночей можно сделать ошибку".

"То, что Президент Янукович декларирует, что будет настоящий "круглый стол" - с представителями оппозиции, а не только со своими сторонниками - если действительно так будет, то это было бы движение в хорошем направлении", - сказал Сикорский.

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Около трех тысяч человек пикетируют Генпрокуратуру с требованиями прекратить репрессии против участников акции протеста

Около трех тысяч человек пикетируют Генеральную прокуратуру Украины с требованиями прекратить репрессии против участников акции гражданского протеста.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции держат государственные флаги, флаги партии “УДАР” и красно-черные флаги.

У входа в здание Генпрокуратуры стоит автомобиль со звукоусилительной техникой, рядом с которым выступают общественные деятели и бывшие правоохранители.

Митингующие выкрикивают: “Банду долой!”, “До конца!”, “Вместе к победе!”.

Вход в ГПУ окружил кордон милиции.

Акция проходит мирно.

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В центре Киева 12-14 декабря будут работать пункты бесплатного обследования на туберкулез

В центре Киева 12-14 декабря будут работать пункты обследования на туберкулез, где все желающие киевляне и гости города смогут обследоваться бесплатно.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, медицинские мобильные пункты будут работать с 12.00 до 20.00 по адресам: ул. Крещатик, 36 и Майдан Незалежности, 2.

Там можно будет сделать флюорограмму, проконсультироваться с врачом-фтизиатром и, в случае необходимости, сделать анализ мокроты на наличие палочек Коха.

Мероприятие проводит Департамент здравоохранения КГГА.

Специалисты напоминают, что туберкулез – крайне опасная, но излечимая болезнь, и призывают киевлян и гостей города воспользоваться возможностью пройти профилактическое флюорографическое обследование.

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5-тысячная колонна митингующих из-под Генпрокуратуры вернулась на Майдан Незалежности

5-тысячная колонна митингующих, которые пикетировали Генеральную прокуратуру, вернулась на Майдан Незалежности.

Как сообщал УНИАН, 5-тысячная колонна заняла одну полосу проезжей части и прошла по Кловскому спуску, улице Институтской и вернулась на Майдан Незалежности.

Митингующие во время шествия выкрикивали “Киев, вставай!”, а когда проходили мимо Нацбанка и Администрации Президента, скандировали “Позор!” и “Банду долой!”.

В настоящее время на Майдане Незалежности проходит молебен.

Присутствует около 20 тысяч человек.

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Сегодня на Евромайдане - «чистый четверг»

Сегодня на столичном Евромайдане решили провести «чистый четверг», то есть уборку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге народный депутат, комендант Евромайдана Степан Кубив.

По его словам, «задача стоит перед каждым - убрать свое рабочее место, убрать возле палаток, вывести мусор с Майдана».

Кубов отметил, что восстановлены баррикады, и они стали еще более «крепкими, не боятся машин МЧС».

Как сказал комендант, санэпидемстанция «дала нам определенные рекомендации относительно дезинфекции, относительно изменения пищевых комплексов, относительно изменения витаминной базы и относительно изменения соответствующих лекарств». «Мы как раз сегодня до конца дня выполним ее распоряжение», - добавил Кубив.

По словам депутата, также в ближайшее время будет проведена дезинфекция вещей.

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Евромайдан спас имидж Украины в мире - эксперт

Директор Международного института демократий, председатель правления центра социологических и политических исследований “Социоизмерение” Сергей Таран считает, что Евромайдан спас имидж Украины в мире.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.

По словам Тарана, одним из неопровержимых позитивных последствий Майдана является то, что мир начал четко различать украинскую власть и украинцев.

“До того, как начался Майдан, в мире писали, что Украина отказалась от евроинтеграции, а когда Майдан началась, то начали писать, что Янукович отказался от евроинтеграции, но украинцы хотят евроинтеграции. Это очень серьезно спасло имидж Украины и серьезно испортило имидж власти”, - сказал Таран.

По словам эксперта, если украинская власть поменяется, то европейское сообщество будет готово сразу подписать Соглашение об ассоциации с Украиной, без всяких возражений и дискуссий.

По его мнению, такой мощной поддержки украинской евроинтеграции из Европы до сих пор не было.

Таран отметил, что режиму Президента Виктора Януковича будет трудно легитимизоваться, «если он сможет просуществовать до 2015 года и будут президентские выборы». По его словам, Янукович очень заинтересован в помощи России в легитимизации президентских выборов 2015 года. “Янукович понимает, что при нынешней системе просто так президентские выборы 2015 года он не выигрывает, нужно что-то менять - или правила игры, или устраивать фальсификации, или менять отдельных кандидатов. Эти механизмы сейчас отрабатываются. И в Януковича одна проблема - как легитимизовать такой приход к власти в 2015 году”, - сказал Таран.

Он заметил, что в этом вопросе Янукович надеялся на поддержку России. “Это собственно, те гарантии, которые ему может дать только Россия, потому что европейское сообщество, само собой разумеется, такие гарантии дать не может”, - прибавил эксперт.

По убеждению Тарана, Евромайдан вынуждает Януковича предпринимать шаги, которые эту легитимизацию свели бы фактически на нет.

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Майдан вернул Украину на карту мира – дипломат

Массовые протесты в Украине вернули наше государство на карту мира и ею вновь начали интересоваться. Об этом заявил бывший Генеральный консул Украины в Стамбуле Богдан Яременко, сообщили УНИАН в пресс-центре Третьей Украинской Республики.

«Народ, который является единственным источником власти в нашем государстве, фактически вернул страну в европейскую семью. Во всем мире сразу вырос интерес к событиям, которые происходят в Украине. Собственно, и то, что в Киев приехали многие влиятельные западные политики, свидетельствует о том, что у нас есть друзья, готовые сотрудничать и протянуть руку помощи. Благодаря Майдану двери в Европу остаются открытыми», - отметил дипломат.

По словам Яременко, большая часть мира с сочувствием и интересом смотрит на события в Украине.

«Этот интерес вызвали масштабные сдвиги в украинском обществе, которые имеют не политическое или социально-экономическое содержание, а спровоцированные, прежде всего, изменением мировоззрения людей», - подчеркнул дипломат.

По мнению Яременко, реакция западных государств после неподписания Соглашения об ассоциации с ЕС в Вильнюсе была вполне понятной.

«После достаточно неоднозначного решения правительства о приостановке подготовки к подписанию Соглашения, у наших западных партнеров был настоящий шок, поскольку они возлагали на Украину определенные надежды, имели определенные планы. Когда страна делает резкий и неожиданный поворот в своем внешнеполитическом курсе, это вызывает горькое разочарование, которое приводит к недоверию. Страна начинает постепенно исчезать с карты мира для тех, кто разочарован. К ней уменьшается интерес, а значит, и желание сотрудничать», - заявил он.

Напомним, что Яременко резко раскритиковал действия спецподразделения «Беркут» при разгоне Евромайдана в ночь на 30 ноября, после чего МИД отзывал его в Киев с должности Генерального консула Украины в Стамбуле.

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Продуктов на Евромайдане хватает “как минимум на 5-6 дней”

Продуктов на Евромайдане хватает “как минимум на 5-6 дней”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал один из комендантов Евромайдана народный депутат Украины Михаил Блавацкий (фракция “Свобода”).

Он подчеркнул, что люди приносят продукты.

“Осаду мы можем держать как минимум 5-6 дней”, - сказал он.

Еще один из комендантов Евромайдана Степан Кубив поблагодарил за предоставленные в последние дни “пищевые пакеты”, поскольку серьезно увеличились число людей на Майдане.

По его словам, “Майдан увеличился с 3 до 10 раз в будние дни”.

Еще один из комендантов Евромайдана, народный депутат Украины Сергей Аверченко (фракция партии “УДАР”) отметил, что отдельные люди, предприниматели помогают Евромайдану.

По его словам, когда они хотели купить “буржуйки” для обогрева людей, то им отдали их бесплатно, отметив, что привезут сам бесплатно, а «вы только стойте здесь (речь идет о Майдане — УНИАН) до победы».

В то же время коменданты подчеркнули, что иногда на Евромайдане выявляют провокаторов, которые наносят вред имиджу Евромайдана.

Они подчеркнули, что в связи с этим образованы не только информационный центр на Евромайдане, но и психологический центр, чтобы работать, в частности, с такими людьми, а также выявлять их.

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Оппозиция не согласится на участие в круглом столе с властью, пока не накажут виновных в избиении участников акций – Кличко

Лидер партии «УДАР» Виталий Кличко отмечает, что оппозиция не согласится на участие в круглом столе с представителями власти, пока не будут освобождены от должностей и наказаны виновные в избиении участники акций протеста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кличко сказал во время брифинга в Штабе национального сопротивления.

Кличко заметил, что Президент Украины Виктор Янукович ведет разговоры о проведении круглого стола с оппозицию, а с другой стороны - “посылает снова милицию разгонять людей”.

“Это противоречит всем предложениям, которые на сегодняшний день есть”, - подчеркнул он.

Лидер «УДАРа» подчеркнул, что требования оппозиции остались неизменными: освобождение незаконно задержанных активистов, наказание виновных в этих событиях и отставка правительства.

“Это ключевой базис, после которого мы готовы садиться за любой стол”, - сказал он.

В то же время Кличко отметил, что в заседании такого круглого стола должны также принять участие авторитетные личности, которым доверяют люди; представители европейского сообщества; также нужно определить, каким должен быть результат заседания круглого стола.

Также Кличко в очередной раз заявил, что разрешить нынешний политический кризис в Украине можно путем проведения досрочных президентских и парламентских выборов.

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Оппозиция не будет совершать никаких шагов, не посоветовавшись с Майданом, - Тягнибок

Лидер ВО “Свобода” Олег Тягнибок отмечает, что оппозиция “шага не сделает”, не посоветовавшись с митингующими на Майдане Незалежности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Штабе национального сопротивления.

“Мы трое четко задекларировали и придерживаемся этой позиции: мы шага не предпримем как политики без того, чтобы не посоветоваться с Майданом. Все наши политические решения относительно круглых столов, переговоров, политических требований - это будет только решение Майдана”, - сказал Тягнибок.

Он отметил, что власть должна открыть уголовные производства и наказать виновных в избиении журналистов и студентов, а также других участников акций протеста.

Также Тягнибок заявил, что все заключенные активисты должны быть освобождены и должно быть принято решение относительно отставки правительства.

В свою очередь, лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк тоже отметил необходимость привлечения к ответственности тех людей, которые давали указания разогнать Майдан.

Также Яценюк заявил о требовании отправить в отставку виновных в политическом и экономическом кризисе.

Относительно переговоров с властью, по словам Яценюка, необходимо определить, которым будет представительство на этих переговорах культурной, интеллектуальной Украины, представительство высокопоставленных должностных лиц Европейского Союза, и определить, о чем будут эти переговоры и каким должен быть их результат.

“Что касается проведения любых переговоров, мы сделали все выводы за многие годы украинской политической деятельности. Никаких переговоров без мандата Майдана. Люди должны выдать такой мандат”, - отметил Яценюк.

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Тягнибок призвал Генпрокуратуру проконтролировать поиск 19-летнего парня, который пропал во время акций протеста 1 декабря

Лидер ВО “Свобода” Олег Тягнибок призвал Генпрокуратуру проконтролировать поиск 19-летнего парня, который пропал во время акций протеста 1 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга в Штабе национального сопротивления.

“Имеем еще одного парня, который пропал во время акции 1 декабря, — это Бровчук Ростислав, 19-летний житель Коломыйского района”, - сказал Тягнибок.

Он отметил, что обращается от имени оппозиции в Генпрокуратуру, чтобы она взяла на контроль поиск этого парня.

Справка УНИАН. 1 декабря в Киеве состоялись многочисленные столкновения неизвестных в масках с правоохранителями на улице Банковой вблизи Администрации Президента. Люди в масках привезли на Банковую грейдер и пытались прорваться через кордон милиции, которая обеспечивала охрану.

4 декабря внефракционный народный депутат Петр Порошенко заявил, что предоставил МВД и Генпрокуратуре видео, которое свидетельствует о том, что провокаторов на Банковую завезли предварительно.

9 декабря в Управлении связей с общественностью МВД Украины сообщили, что установили местонахождение 30 украинцев, которые исчезли во время проведения массовых мероприятий в Киеве, и разыскивают еще 8 человек.

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После вчерашнего штурма баррикад на Майдане было госпитализировано шесть активистов

После вчерашнего штурма правоохранителями баррикад на Майдане Незалежности в Киеве было госпитализировано шесть активистов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер ВО “Свобода” Олег Тягнибок сообщил на брифинге в Штабе национального сопротивления.

“После вчерашних “мирных” попыток зачистки работниками “Беркута” мы имеем обращения в «скорую» помощь от 21-го активиста Майдана, из них шесть были госпитализированы, а также оказана помощь здесь нашими работниками медицинской службы 50-ти нашим активистам, которые получили травмы разной тяжести от работников “Беркута”, - сказал Тягнибок.

Он также подчеркнул, что за все время акций медицинский пункт, расположенный на Майдане, оказал помощь уже более 700 активистам.

Кроме того, Тягнибок сообщил, что во время Майдана пострадали также народные депутаты, в частности, от “Свободы” - Алексей Кайда, Андрей Ильенко, Святослав Ханенко и вице-спикер парламента Руслан Кошулинский.

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Апелляционный суд Киева освободил из-под стражи задержанного "Беркутом" митингующего Остащенко

Апелляционный суд Киева освободил из-под стражи задержанного и избитого "Беркутом" мирного митингующего Александра Остащенко.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина» со ссылкой на народного депутата Павла Петренко.

По информации Управления коммуникативной политики и связей с общественностью Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Апелляционный суд Киева отменил постановление следственного судьи Шевченковского районного суда Киева в отношении Остащенко и изменил меру пресечения содержания под стражей на другую - личное обязательство.

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В Ривне активисты пытались остановить отправку милиционеров в Киев

Сегодня ночью возле горотдела милиции в Ривне группа активистов пыталась остановить автобус с правоохранителями, которые готовились к отправке в Киев.

Как сообщил УНИАН координатор ривненского Евромайдана Виталий Примак, активисты случайно узнали о намерении отправить милиционеров в Киев якобы для охраны правопорядка. Сразу после этого 4 активиста в сопровождении съемочной группы "ТСН" отправились в горотдел милиции.

Там они встретили около 40 правоохранителей, которые готовились сесть в автобус.

Активисты и журналисты начали спрашивать: "Почему такое количество бойцов ППС находится в этом месте?", "Действительно ли их откомандируют в Киев?", "Сколько времени они пробудут в Киеве?", "Какие приказы там будут выполнять?".

После этих вопросов и внимания камер милиционеры разделились на небольшие группы и попытались скрыться.

В то же время, как сообщила сегодня на брифинге руководитель сектора связей с общественностью УМВД Украины в Ривненской области Тамара Лысенко, группа сотрудников патрульно-постовой службы все-таки выехала вчера на Киев. Ее задача – заменить ривненскую группу работников ППС, которые в настоящее время работают в Киеве.

По убеждению пресс-секретаря милиции Ривненской области, местные милиционеры не будут избивать людей на Майдане в Киеве.