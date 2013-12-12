Евромайдан спас имидж Украины в мире - эксперт

Директор Международного института демократий, председатель правления центра социологических и политических исследований “Социоизмерение” Сергей Таран считает, что Евромайдан спас имидж Украины в мире.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.

По словам Тарана, одним из неопровержимых позитивных последствий Майдана является то, что мир начал четко различать украинскую власть и украинцев.

“До того, как начался Майдан, в мире писали, что Украина отказалась от евроинтеграции, а когда Майдан началась, то начали писать, что Янукович отказался от евроинтеграции, но украинцы хотят евроинтеграции. Это очень серьезно спасло имидж Украины и серьезно испортило имидж власти”, - сказал Таран.

По словам эксперта, если украинская власть поменяется, то европейское сообщество будет готово сразу подписать Соглашение об ассоциации с Украиной, без всяких возражений и дискуссий.

По его мнению, такой мощной поддержки украинской евроинтеграции из Европы до сих пор не было.

Таран отметил, что режиму Президента Виктора Януковича будет трудно легитимизоваться, «если он сможет просуществовать до 2015 года и будут президентские выборы». По его словам, Янукович очень заинтересован в помощи России в легитимизации президентских выборов 2015 года. “Янукович понимает, что при нынешней системе просто так президентские выборы 2015 года он не выигрывает, нужно что-то менять - или правила игры, или устраивать фальсификации, или менять отдельных кандидатов. Эти механизмы сейчас отрабатываются. И в Януковича одна проблема - как легитимизовать такой приход к власти в 2015 году”, - сказал Таран.

Он заметил, что в этом вопросе Янукович надеялся на поддержку России. “Это собственно, те гарантии, которые ему может дать только Россия, потому что европейское сообщество, само собой разумеется, такие гарантии дать не может”, - прибавил эксперт.

По убеждению Тарана, Евромайдан вынуждает Януковича предпринимать шаги, которые эту легитимизацию свели бы фактически на нет.

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