Украине необходима перезагрузка правительства – эксперт

Правительство Украины провело большую работу по подготовке Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, однако потом само же и приостановило переговорный процесс, что свидетельствует о необходимости перезагрузки правительства. Об этом в комментарии УНИАН сказал экс-премьер-министр Украины Юрий Ехануров.

«Из действий правительства мне непонятна одна вещь: была проделана большая работа по подготовке Соглашения с ЕС, было парафирование документа, но потом то же самое правительство решило приостановить переговорный процесс. В таких случаях необходима, вероятно, перезагрузка правительства», - сказал Ехануров.

Он отметил, что текущий год был годом больших возможностей для Украины, но их потеряли в последний месяц, когда не подписали Соглашение об ассоциации. В то же время Ехануров не уточнил, является ли отставка действующего правительства такой «перезагрузкой».

«Я бы не хотел комментировать тему отставок. Но кто-то должен ответить за то, что столько лет мы шли в ЕС, нам все рассказывали, что мы должны это обеспечить, но не обеспечили. Есть люди, которые что-то готовили, парафировали. Значит, надо рассказать общественности, почему же вышло так, как вышло», - считает Ехануров.

Вместе с тем, он уточнил, что нынешнему правительству Украины будет трудно рассчитывать на благосклонность международной общественности и международных финансовых организаций, в том числе Международного валютного фонда.

«Этому правительству никто ничего давать не может. Правительство, которое шло вперед, но так и не дошло… Это технический вопрос. Как же выходить на переговорный процесс, если переговорщик - человек, который не держит слово?» - сказал экс-премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября правительство своим распоряжением приостановило работу над Соглашением об ассоциации с ЕС. 29 ноября в Вильнюсе Украина не подписала Соглашение об ассоциации с ЕС. В Украине с 21 ноября проходят массовые акции протеста граждан, требующих евроинтеграции Украины. После жестокого разгона «беркутовцами» Евромайдана в ночь на 30 ноября в Киеве, акции протеста по всей стране возобновились и усилились. Сотни тысяч возмущенных граждан вышли на улицы столицы и других городов 1 декабря. Протест продолжается.

Отставка правительства остается одним из ключевых требований митингующих. В то же время опрошенные УНИАН эксперты также уверены, что власть должна пойти навстречу оппозиции и сформировать новое правительство на новой основе и с новыми перспективами развития, а затягивание процесса отставки действующего правительства только усугубит кризисную ситуацию в стране.

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