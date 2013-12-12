Европарламент принял резолюцию по Украине

Брюссель. Европейский парламент высказался за «скорейшее» подписание Соглашения об ассоциации с Украиной при условии выполнения всех требований.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом говорится в специальной резолюции "Последствия вильнюсского саммита и будущее "Восточного партнерства", в частности в отношении Украины", утвержденной на сессии Европарламента в Страсбурге.

Европарламент осудил решение украинской власти во главе с Президентом Виктором Януковичем не подписывать Соглашение об ассоциации на саммите в Вильнюсе в конце ноября.

"Это была упущенная возможность для отношений ЕС-Украина и для устремлений Украины", - сказано в документе.

Европарламент выразил "мощную поддержку подписанию Соглашения об ассоциации как можно скорее при выполнении всех условий".

Депутаты ЕП приняли во внимание «европейские устремления украинцев, которые проявляются во время демонстраций украинского гражданского общества на Евромайдане в Киеве и других городах Украины, и еще раз подчеркивают, что предоставление Украине европейской перспективы имеет большое значение и в интересах обеих сторон».

Европарламент призвал политиков на следующем саммите ЕС, который должно состояться через неделю в Брюсселе, послать "сильный политический сигнал, что ЕС остается готовым к сближению с Украиной".

Также, Европейский парламент выразил солидарность с участниками акций гражданского протеста в Украине.

Депутаты Европарламента призвали украинское правительство уважать основополагающие права человека на свободу собраний и осудили применение "грубой силы" против мирных демонстрантов.

Депутаты ЕП также призывают украинскую власть немедленно освободить арестованных участников акции.

Также, Европейский парламент осуждает политическое и экономическое давление России на Украину.

Европарламент "осуждает как неприемлемые политическое и экономическое давление, включительно с угрозой торговых санкций, которые применяются Россией в отношении Украины, и призывает страны-члены ЕС говорить с Россией на одном языке".

Депутаты ЕП также призывают «Европейскую комиссию рассмотреть возможные контрмеры, если Россия, нарушая правила Всемирной торговой организации, будет продолжать оказывать давление на Украину для достижения кратковременных политических выгод".

Евродепутаты также считают, что ЕС должен оказать Украине поддержку через Международный валютный фонд и Европейский банк реконструкции и развития для продолжения реформ, связанных с подписанием Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной.

Европейский парламент призвал лидеров ЕС создать посредническую миссию, участники которой должны помочь украинским политикам начать диалог, а также обсудить вопрос Украины на саммите на будущей неделе.

Евродепутаты "призывают к немедленному созданию новой посреднической миссии Европейского Союза на высшем уровне для достижения диалога и помощи в переговорах за круглым столом".

Лидеры 28 стран ЕС должны собраться на саммит 19-20 декабря в Брюсселе.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября правительство своим распоряжением прекратило работу над Соглашением об ассоциации с ЕС. 29 ноября в Вильнюсе Украина не подписала Соглашение об ассоциации с ЕС. В Украине с 21 ноября проходят массовые акции протеста граждан, которые требуют евроинтеграции Украины. После жестокого разгона «беркутовцами» Евромайдана в ночь на 30 ноября в Киеве, акции протеста по всей стране возобновились и усилились. Сотни тысяч возмущенных граждан вышли на улицы столицы и других городов 1 декабря. Протесты продолжаются.

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