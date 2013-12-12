Евросоюз не будет вводить санкции против руководства Украины

Европейский Союз не рассматривает вопрос введения санкций против руководства Украины, а хочет и в дальнейшем находиться в контакте с украинской властью для поиска путей решения политического кризиса.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявила на брифинге Майя Косьянчич – пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон.

На вопрос о заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США относительно рассмотрения Вашингтоном вопроса санкций Косьянчич ответила: "Мы видели сообщение в СМИ из Соединенных Штатов. Мы предлагаем продолжать нашу политику, как Эштон сказала вчера это четко: мы должны быть в контакте с Украиной для помощи в поиске политического решения кризиса".

Как сообщал УНИАН, пресс-секретарь Госдепа США Джен Псаки заявила, что ведомство рассматривает разные варианты реагирования на последние события в Украине, в частности и введение санкций против руководства государства. «Все политические опции, в частности и санкции, рассматриваются. Однако в настоящее время продолжается оценка ситуации», – сказала Псаки.

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