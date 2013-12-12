Новое правительство в Украине будет переломной точкой во внутренней политике ЕС - эксперт

Если в результате акций массового протеста в Украине будет новое правительство, то это станет переломной точкой во внутренней политике ЕС, сообщил сегодня журналистам на международной конференции в Киеве ассоциированный старший исследователь по вопросам внешней политики ЕС Центра изучения Европейской политики (Брюссель, Бельгия) Майкл Эмерсон.

«Если в результате Евромайдана действительно будет новое правительство Украины, демократическое и стабильное, которое будет пользоваться доверием, то это будет переломной точкой во внутренней политике ЕС», - сказал он.

Как отметил эксперт, акции массового протеста сближают Украину и ЕС. «Последствия драмы на Евромайдане могут повлиять на ситуацию. Прежде всего, это перспектива членства в ЕС. Если Украина введет регламенты, то это будет вопрос базовой политической логики. Ослабление визового режима уже созрело, и даже с текущим режимом ЕС ожидал только принятия ряда законопроектов”, - сказал Эмерсон.

По мнению эксперта, ЕС и Международный валютный фонд должны оказать финансовую поддержку Украине. «ЕС может дать финансирование в размере 1 млрд, общая сумма финансирования может достичь 10 млрд. И в этом случае ЕС должен сказать “мы будем финансировать с МВФ 50/50”, - отметил Эмерсон.

По мнению эксперта, подписание Соглашения об ассоциации является огромной возможностью для модернизации экономики Украины.

“Украина может войти в общую цепочку поставки, и вопрос совместимости товарных групп тогда не будет существенным. В ЕС все импортируют и экспортируют одни и те же товары, конкурируют друг с другом... Именно здесь есть перспективы зоны свободной торговли, эта структура отлична на 100% от Таможенного союза, который означает замыкание в российской сфере”, - пояснил Эмерсон.

Эксперт напомнил, что в рамках Соглашения об ассоциации Украина должна будет выполнить 400 обязательств, чтобы соответствовать нормам европейского законодательства. “Огромное количество обязательств, но большинство стандартов - это добровольные стандарты. Предприятия, которые заинтересованы в европейских рынках сбыта, должны выполнять эти стандарты, которые не заинтересованы - могут не выполнять», - пояснил Эмерсон.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС, которое планировалось подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства», что вызвало акции гражданского протеста по всей стране.

29 ноября в Вильнюсе Украина не подписала Соглашение об ассоциации с ЕС.

В ночь с 29 на 30 ноября спецподразделение «Беркут» разогнало акцию на Майдане Незалежности в Киеве, что спровоцировало самые масштабные акции гражданского протеста в истории Украины с участием свыше полумиллиона человек в столице и митингами в других крупных городах страны.