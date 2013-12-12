Анонс на 13 декабря

* Пресс-конференция на тему: "Баланс рынка и цены на сталь в 2014 году", в ходе которой будут озвучены ключевые тенденции развития рынка стали и сталелитейного сырья в 2013 году и предоставлены прогнозы развития металлургического рынка в следующем году. Участники директор Владимир Власюк ГП "Укрпромвнешэкспертиза", начальник отдела аналитики ГП "Укрпромвнешэкспертиза" Александр Крайников, зам.начальника отдела аналитики ГП "Укрпромвнешэкспертиза" Павел Перконос, начальник отдела маркетинга ГП "Укрпромвнешэкспертиза" Юрий Добровольский.

* Круглый стол на тему: "Управление семейным бюджетом в турбулентной экономике". Участники: Геннадий Надтока, директор Государственного института семейной и молодежной политики; Александр Охрименко, президент всеукраинского аналитического центра; Александр Дубихвост, директор Департамента по управлению валютным резервом и проведению операций на открытом рынке Национального банка Украины; Юрий Кочевенко, замдиректора Государственного института семейной и молодежной политики.

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