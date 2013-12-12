Азаров сказал, что не устраивает власть в ассоциации с ЕС

Премьер-министр Украины Николай Азаров конкретизировал условия Соглашения об ассоциации (в части зоны свободной торговли) с Европейским Союзом, которые не устраивают правительство.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, на встрече с представителями агробизнеса премьер заявил, что, в частности, правительство не устраивает установление квот на экспорт сахара, отмена импортных пошлин на семена подсолнечника и отмена господдержки аграрного сектора.

"Например, условия имплементации соглашения для наших аграриев вводят квоту на сахар. В Венгрии, например, это привело к полному уничтожению сахарных заводов. Вы хотите, чтобы мы сделали то же? Мы этого делать не будем”, - заявил Азаров.

Также он отметил, что отмена импортных пошлин на семена подсолнечника невозможна до проведения модернизации предприятий.

“До тех пор, пока мы не модернизируем все свои экстрактно-масличные предприятия, мы пошлину на семена подсолнечника не будем отменять. Давайте договариваться: мы не будем изменять соглашение, а условия его имплементации, то есть переходные положения, давайте запишем так, чтобы они для нас были выгодными ", - сказал он.

Также Азаров отметил, что в ходе переговоров с ЕС (до парафирования документа в июле 2012 г.) правительство знало о рисках, однако на тот период “экономика Украины была на подъеме”, и не было искусственно созданных торговых проблем с Россией.

"Но как только против нас были введены такие ограничения, плюс мировой кризис, мы начали чувствовать, что мы на грани”, - заявил Азаров.

“Давайте договариваться (с ЕС - УНИАН). Во-первых, нам необходим кредит примерно 20 миллиардов, и на нормальных условиях. Я даже не хочу слышать о том, чтобы лишать аграрный сектор той небольшой государственной поддержки, которую мы предоставляем, потому что дотации в странах Европы, в частности у наших ближайших соседей поляков, намного выше, чем в Украине", - отметил премьер.

При этом он сообщил, что дотации на содержание крупного рогатого скота в Германии составляют 3 тыс. евро в год, Польше - 2,5 тыс., во Франции - более 1 тыс. евро.

В свою очередь, отметили в пресс-службе, представители агробизнеса заявили о поддержке решения Президента и правительства о приостановке подготовки к подписанию ассоциации.

“Они отметили, что в соглашении следует предусмотреть переходные периоды для адаптации к европейским условиям. В частности, аграрии выразили обеспокоенность тем, что после вступления в силу технических норм ЕС, молоко, произведенное в частных домохозяйствах, нельзя будет продавать ни в ЕС, ни на внутреннем рынке. Также, по данным агропромышленников, будут установлены жесткие требования к производству мяса, в частности птицы, выращенной в несоответствии с директивами содержания в клетках с комфортными условиями. Аграрии отметили, что в проекте соглашения предусмотрен четырехлетний переходный период, однако все эти годы на украинский рынок будут поступать товары из Европы, а продукции отечественного АПК такого доступа не будет. Также частным домохозяйствам, которых в Украине 4,5 млн, необходима государственная поддержка для быстрой адаптации к требованиям ЕС”, - говорится в сообщении пресс-службы правительства. При этом в пресс-службе не уточняют, кто из представителей агробизнеса участвовал во встрече с премьер-министром.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря Николай Азаров заявил, что Украине необходима финансовая помощь в размере 20 миллиардов евро для компенсации потерь от снижения объемов торговли со странами Таможенного союза, в частности РФ, в случае подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Ранее первый вице-премьер Сергей Арбузов называл сумму в размере 10 млрд евро.

В тот же день 17 общественных организаций, которые представляют интересы аграрного бизнеса в Украине, заявили, что считают необходимым как можно скорее подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, включающее договор об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

«Аграрное бизнес-сообщество высказывается за ускорение процесса подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли в интересах Украины, ее экономики и народа», - говорится в открытом обращении 17 ассоциаций.

12 декабря украинская делегация во главе с первым вице-премьер-министром Сергеем Арбузовым должна была отправиться в Брюссель для проведения переговоров по вопросу имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.