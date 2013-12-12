Бывший глава МИД рассказал, когда ЕС введет безвизовый режим для украинцев

Евросоюз может ввести безвизовый режим для украинских граждан не ранее, чем в конце 2014 года – в начале 2015 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге бывший министр иностранных дел, народный депутат Борис Тарасюк (фракция “Батькивщина”).

Он напомнил, что сегодня Европарламент принял резолюцию, в которой среди прочего призвал ввести безвизовый режим для украинцев.

По словам Тарасюка, после Лиссабонского договора позиция Европарламента «фактически влияет непосредственно на решение и действия основных структур ЕС, и это значит в контексте безвизового режима, что Европейская комиссия напрямую получает указание заняться непосредственно и безотлагательно соглашением о безвизовом режиме для украинских граждан».

Тарасюк напомнил, что из-за бездействия власти Украина за три года так и не выполнила первую фазу Плана действий по либерализацию визового режима.

“Мы топчемся уже три года от принятия плана действий на первом этапе, который еще не выполнен, а затем второй этап, на который идет не менее года”, - сказал он.

Тарасюк подчеркнул, что в Украине до сих пор не введены биометрические паспорта, а без этого невозможно ввести безвизовый режим.

“Я думаю, что не ранее конца 2014 - начала 2015 года может быть введен безвизовый режим”, - подчеркнул Тарасюк.

Как сообщал УНИАН, Евросоюз на саммите в ноябре 2010 года предоставил Украине План действий по либерализации визового режима.

Выполнение Плана действий должно стать основанием для отмены визового режима между Украиной и ЕС. План состоит из двух этапов: подготовка необходимого законодательства и реализация реформ, а его положения касаются четырех сфер: безопасности документов, нелегальной миграции, обеспечения общественного порядка и гражданских прав и свобод.