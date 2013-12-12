Глава МИД Польши назвал неадекватной реакцию украинской власти на Евромайдан
Варшава. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал неадекватной реакцию украинской власти на массовые акции за евроинтеграцию Украины.
Как передает корреспондент УНИАН в Варшаве, об этом он сказал сегодня, выступая в польском Сейме.
"Ответ на массовые протесты во многих случаях был неадекватным и часто очень грубым", - сказал Сикорский.
Министр напомнил, что украинская милиция несколько раз использовала силу, и среди пострадавших людей были тоже граждане Польши, в связи с чем польский МИД вызывал на беседу посла Украины.
По словам Сикорского, массовые протесты за евроинтеграцию продемонстрировали, как сильно украинцы хотят интеграции с Евросоюзом.
Он также отметил, что украинская власть не надеялась на такую "сильную проевропейскую мобилизацию".