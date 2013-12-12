Европарламент рекомендовал украинской власти провести досрочные выборы

Брюссель. Европейский парламент рекомендовал украинской власти подтвердить свою легитимность через проведение в стране досрочных выборов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом говорится в специальной резолюции "Результаты Вильнюсского саммита и будущее "Восточного партнерства", в частности относительно Украины", утвержденной на сессии Европарламента в Страсбурге.

"Досрочные выборы являются для демократического государства приемлемым выходом из ситуации, когда власть должна подтвердить свою легитимность", - говорится в резолюции.

При этом европарламентарии не уточнили, какие именно - парламентские или президентские - выборы имеются в виду.

Следующие президентские выборы в Украине должны состояться в начале 2015 года, а парламентские - осенью 2017 года.