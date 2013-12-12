ТОП-10 (12 декабря)

"Газпром" подписал контракт по проектированию «Южного потока» в Венгрии

Еврокомиссия: проект соглашения с ЕС содержит планы инвестиций в Украину

Минэкономразвития Украины по итогам года ожидает инфляцию на уровне 0,4-0,5%

Прасолов уверяет, что падение экономики Украины приостановлено

Покупкой «Волыньоблэнерго» уже заинтересовались 6 компаний

Миндоходов определило временные нормы для контроля товаров и транспорта на границе

Украина ратифицирует Соглашение о воздушном сообщении с Великобританией

Европарламент выступил за подписание соглашения с Украиной "как можно скорее"

Евросоюз не будет вводить санкции против руководства Украины

Азаров сказал, что не устраивает власть в ассоциации с ЕС

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"Газпром" подписал контракт по проектированию «Южного потока» в Венгрии

В Венгрии подписан контракт на проектирование венгерского участка газопровода в обход Украины «Южный поток».

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации "Газпром" по итогам рабочей встречи председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

"В рамках визита состоялось подписание контракта на выполнение проектно-изыскательских работ, территориального планирования и оценки воздействия на окружающую среду венгерского участка «Южного потока» между совместной проектной компанией South Stream Hungary Zrt и международным консорциумом проектных организаций", - говорится в сообщении.

В I квартале 2014 года планируется завершить разработку технических разделов проектной документации для определения маршрута газопровода на территории Венгрии. В ходе переговоров было подтверждено, что строительство венгерского участка газопровода начнется в апреле 2015 года, а первые поставки газа в Венгрию — в начале 2017 года.

Миллер и Орбан подчеркнули значимость газопровода для развития газотранспортной инфраструктуры и экономики Венгрии, а также для обеспечения энергетической безопасности европейских стран.

Было отмечено, что реализация проекта идет в соответствии с графиком, строительство газопровода уже ведется в России, Болгарии и Сербии.

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Справка УНИАН. «Южный поток» — инфраструктурный проект «Газпрома» по строительству газопровода мощностью 63 млрд куб. м в страны Южной и Центральной Европы в обход территории Украины.

Газопровод общей протяженностью порядка 2400 км пройдет через акваторию Черного моря от российского побережья до Болгарии и далее через Сербию, Венгрию и Словению в Италию. От основного маршрута будут построены отводы в Хорватию и Республику Сербскую (государственное образование на территории Боснии и Герцеговины).

Строительство «Южного потока» в Венгрии ведется на основе межправительственного соглашения между Россией и Венгрией. Газопроводу в Венгрии присвоен статус «проекта национального значения».

В январе 2010 года создана совместная проектная компания (СПК) South Stream Hungary Zrt для строительства газопровода «Южной поток» на территории Венгрии. Участниками СПК на паритетных началах являются «Газпром» и компания MVM Zrt. (ЗАО «Венгерские энергетические компании»).

В октябре 2012 года было принято окончательное инвестиционное решение по строительству венгерского участка газопровода протяженностью 229 км и одной компрессорной станции.

В марте 2013 года «Газпром» и MVM Zrt согласован план мероприятий по реализации проекта на территории Венгрии до 2017 года.

В 2012 году объем поставок российского газа в Венгрию составил около 5,3 млрд куб. м.

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Еврокомиссия: проект соглашения с ЕС содержит планы инвестиций в Украину

Евросоюз не выполнит требование властей в Киеве, заявивших о необходимости финансовой помощи Украине в случае подписания соглашения об ассоциации с ЕС.

Об этом в среду, 11 декабря, заявил представитель Европейской комиссии Оливье Бэйли, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

По его словам, разработанный проект соглашения и так поможет Украине достичь подъема экономики, поскольку содержит, в частности, планы инвестиций.

"Материальное благополучие и будущее Украины не должны становиться предметом торгов, где победу одерживает тот, кто предложит наивысшую цену", - цитирует заявление представителя Еврокомиссии dpa.

Как отмечается, ранее премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что в случае подписания соглашения об ассоциации с ЕС Украине необходима финансовая помощь в размере 20 миллиардов евро в виде кредитов.

"Мы предложили Еврокомиссии рассмотреть, на каких условиях будет работать наша промышленность и экономика в целом", - отметил он на заседании правительства 11 декабря.

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Минэкономразвития Украины по итогам года ожидает инфляцию на уровне 0,4-0,5%

Министерство экономического развития и торговли по итогам 2013 года ожидает инфляцию в Украине на уровне 0,4-0,5%.

Об этом министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов заявил в эфире телеканала “1+1”.

“Министерство экономического развития и торговли ожидает инфляцию на уровне 0,4-0,5% по итогу года. Это почти ничего”, - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины ожидает по итогам 2013 года незначительную инфляцию.

Инфляция в Украине в октябре 2013 года по сравнению с сентябрем ускорилась до 0,4%, при этом рост потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирован впервые с мая текущего года, в годовом выражении (против октября 2012 года) зафиксировано замедление дефляции до 0,1%, с начала 2013 года (октябрь 2013 года к декабрю 2012 года) - также замедление дефляции до 0,2%.

Госбюджет на 2013 год рассчитан, исходя из прогнозных макроэкономических показателей годовой инфляции (декабрь к декабрю) - 4,8%, предельного дефицита госбюджета - 3,2%, ВВП и темпов роста ВВП - 3,4%.

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Прасолов уверяет, что падение экономики Украины приостановлено

Падение экономики Украины приостановилось, что подтверждают показатели ВВП за второй и третий кварталы текущего года.

Об этом министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов заявил в эфире телеканала “1+1”.

“На сегодняшний день реально приостановлено падение экономики, потому что во втором и третьем квартале одинаковая цифра (падения ВВП – УНИАН)”, – сказал министр.

При этом Прасолов отметил, что основным фактором, который отрицательно влияет на рост ВВП, является неблагоприятная ситуация на внешних рынках.

Как сообщал УНИАН, по последним данным Гостата, спад ВВП по итогам как второго, так и третьего квартала 2013 года составил 1,3%.

Госбюджет на 2013 год рассчитан, исходя из прогнозных макроэкономических показателей годовой инфляции (декабрь к декабрю) - 4,8%, предельного дефицита госбюджета - 3,2% ВВП и темпов роста ВВП - 3,4%.

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Покупкой «Волыньоблэнерго» уже заинтересовались 6 компаний

В Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) уже поступило 6 заявок на ознакомление с документацией по конкурсу с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 75% госпакета акций «Волыньоблэнерго», сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ.

При этом в фонде не уточнили названий компаний-интересантов, подавших заявки. В Фонде госимущества также отметили, что прием заявок на ознакомление с документацией конкурса, который состоится 24 декабря т.г., продолжается.

Как сообщал УНИАН, ФГИУ объявил приватизационный конкурс по продаже 75% госпакета акций "Волыньоблэнерго" 27 ноября т.г.

В соответствии с обнародованным сообщением, стартовая цена 75% "Волыньоблэнерго" составляет 456 млн грн (при его номинальной цене в 17 млн 897 тыс. грн).

«Волыньоблэнерго» в январе-сентябре 2013 года увеличило чистую прибыль на 61,7% - до 17,9 млн грн с 11,1 млн грн за аналогичный период 2012 года.

В 2012 году компания «Волыньоблэнерго» увеличило чистую прибыль до 1,2 млн грн с 0,9 млн грн годом ранее.

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Миндоходов определило временные нормы для контроля товаров и транспорта на границе

Министерство доходов и сборов Украины определило предельные временные нормативы проведения контроля товаров и транспортных средств в пунктах таможенного пропуска через государственную границу, сообщили УНИАН в пресс-службе Миндоходов.

Нормативы определены в проекте приказа министерства, выставленного на всеобщее обсуждение. «В частности, таможенный контроль легкового автомобиля при пересечении границы по «зеленому коридору» должен осуществляться за три минуты, товара – за 5 минут. Фитосанитарный и ветеринарный контроль для транспорта или товара не должен превышать 30 минут, а экологический – 2 минут для транспорта и 5 минут для товара», - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, проект приказа учитывает временные рамки проверок автобусов и грузовиков, а также авиационного, железнодорожного и морского транспорта.

Как отмечается, такие нормативы будут способствовать избирательности контроля товаров и транспортных средств в пунктах пропуска, а также ускорят пассажиропоток и товарооборот через таможенную границу. «Нормативы также повысят ответственность работников таможенных органов за безосновательную задержку или создание искусственных барьеров при пересечении границы», - говорится в сообщении Миндоходов.

В министерстве ожидают широкого обсуждения документа и в течение месяца готовы принимать все замечания и пожелания к нему.

Как сообщал УНИАН, в октябре Кабинет министров утвердил пятилетнюю стратегию развития Министерства доходов и сборов Украины, содержащую восемь направлений деятельности министерства с указанием конкретных целей и сроков их достижения.

В частности, в ближайшие пять лет работа Миндоходов будет направлена на усовершенствование налоговых и таможенных сервисов, развитие партнерских отношений с гражданами и бизнесом, активизацию международной торговли за счет оптимизации таможенного регулирования, борьбу с коррупцией и теневым сектором экономики, а также на внедрение современных IT-решений.

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Украина ратифицирует Соглашение о воздушном сообщении с Великобританией

Украина в рамках реализации системной политики по либерализации авиаперевозок ратифицирует Соглашение о воздушном сообщении с Великобританией и Северной Ирландией.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины, соответствующее распоряжение об одобрении проекта закона «О ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о воздушном сообщении» в четверг, 12 декабря, принял Кабинет министров.

Согласно сообщению, нормативный акт, разработанный Мининфраструктуры и Госавиаслужбой для вступления в силу соглашения, подписанного 21 ноября 2011 года, будет подан на ратификацию в Верховную Раду.

«Соглашение с Соединенным Королевством открывает для украинских авиаперевозчиков новые возможности осуществления полетов в одну из важнейших и интереснейших стран ЕС, а для пассажиров создает условия для более широкого и свободного выбора авиакомпаний, уровня услуг и цен на эти путешествия", - отметил вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул.

В свою очередь министр инфраструктуры Украины Владимир Козак подчеркнул, что подписание этого соглашения открывает новые возможности для развития международных отношений и сотрудничества.

«Одобрение проекта закона и принятия соответствующего распоряжения позволит обеспечить создание и функционирование надежного правового механизма международного уровня для реализации и активизации процесса двусторонних межгосударственных связей между Украиной и Великобританией, что будет способствовать развитию сотрудничества в области авиационного транспорта, дальнейшему расширению географии полетов украинских авиакомпаний», - сказал он.

При этом министр добавил, что реализация положений соглашения не требует финансирования из государственного или местных бюджетов Украины.

Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры Украины рассчитывает подписать декларацию о едином авиационном пространстве с Европейским Союзом до конца 2013 года.

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Европарламент выступил за подписание соглашения с Украиной "как можно скорее"

Брюссель. Европейский парламент высказался за «скорейшее» подписание Соглашения об ассоциации с Украиной при условии выполнения всех требований.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом говорится в специальной резолюции "Последствия вильнюсского саммита и будущее "Восточного партнерства", в частности в отношении Украины", утвержденной на сессии Европарламента в Страсбурге.

Европарламент осудил решение украинской власти во главе с Президентом Виктором Януковичем не подписывать Соглашение об ассоциации на саммите в Вильнюсе в конце ноября.

"Это была упущенная возможность для отношений ЕС-Украина и для устремлений Украины", - сказано в документе.

Европарламент выразил "мощную поддержку подписанию Соглашения об ассоциации как можно скорее при выполнении всех условий".

Депутаты ЕП приняли во внимание «европейские устремления украинцев, которые проявляются во время демонстраций украинского гражданского общества на Евромайдане в Киеве и других городах Украины, и еще раз подчеркивают, что предоставление Украине европейской перспективы имеет большое значение и в интересах обеих сторон».

Европарламент призвал политиков на следующем саммите ЕС, который должно состояться через неделю в Брюсселе, послать "сильный политический сигнал, что ЕС остается готовым к сближению с Украиной".

Как сообщал УНИАН, 21 ноября правительство своим распоряжением прекратило работу над Соглашением об ассоциации с ЕС. 29 ноября в Вильнюсе Украина не подписала Соглашение об ассоциации с ЕС. В Украине с 21 ноября проходят массовые акции протеста граждан, которые требуют евроинтеграции Украины. После жестокого разгона «беркутовцами» Евромайдана в ночь на 30 ноября в Киеве, акции протеста по всей стране возобновились и усилились. Сотни тысяч возмущенных граждан вышли на улицы столицы и других городов 1 декабря. Протесты продолжаются.

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Евросоюз не будет вводить санкции против руководства Украины

Европейский Союз не рассматривает вопрос введения санкций против руководства Украины, а хочет и в дальнейшем находиться в контакте с украинской властью для поиска путей решения политического кризиса.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявила на брифинге Майя Косьянчич – пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон.

На вопрос о заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США относительно рассмотрения Вашингтоном вопроса санкций Косьянчич ответила: "Мы видели сообщение в СМИ из Соединенных Штатов. Мы предлагаем продолжать нашу политику, как Эштон сказала вчера это четко: мы должны быть в контакте с Украиной для помощи в поиске политического решения кризиса".

Как сообщал УНИАН, пресс-секретарь Госдепа США Джен Псаки заявила, что ведомство рассматривает разные варианты реагирования на последние события в Украине, в частности и введение санкций против руководства государства. «Все политические опции, в частности и санкции, рассматриваются. Однако в настоящее время продолжается оценка ситуации», – сказала Псаки.

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Азаров сказал, что не устраивает власть в ассоциации с ЕС

Премьер-министр Украины Николай Азаров конкретизировал условия Соглашения об ассоциации (в части зоны свободной торговли) с Европейским Союзом, которые не устраивают правительство.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, на встрече с представителями агробизнеса премьер заявил, что, в частности, правительство не устраивает установление квот на экспорт сахара, отмена импортных пошлин на семена подсолнечника и отмена господдержки аграрного сектора.

"Например, условия имплементации соглашения для наших аграриев вводят квоту на сахар. В Венгрии, например, это привело к полному уничтожению сахарных заводов. Вы хотите, чтобы мы сделали то же? Мы этого делать не будем”, - заявил Азаров.

Также он отметил, что отмена импортных пошлин на семена подсолнечника невозможна до проведения модернизации предприятий.

“До тех пор, пока мы не модернизируем все свои экстрактно-масличные предприятия, мы пошлину на семена подсолнечника не будем отменять. Давайте договариваться: мы не будем изменять соглашение, а условия его имплементации, то есть переходные положения, давайте запишем так, чтобы они для нас были выгодными ", - сказал он.

Также Азаров отметил, что в ходе переговоров с ЕС (до парафирования документа в июле 2012 г.) правительство знало о рисках, однако на тот период “экономика Украины была на подъеме”, и не было искусственно созданных торговых проблем с Россией.

"Но как только против нас были введены такие ограничения, плюс мировой кризис, мы начали чувствовать, что мы на грани”, - заявил Азаров.

“Давайте договариваться (с ЕС - УНИАН). Во-первых, нам необходим кредит примерно 20 миллиардов, и на нормальных условиях. Я даже не хочу слышать о том, чтобы лишать аграрный сектор той небольшой государственной поддержки, которую мы предоставляем, потому что дотации в странах Европы, в частности у наших ближайших соседей поляков, намного выше, чем в Украине", - отметил премьер.

При этом он сообщил, что дотации на содержание крупного рогатого скота в Германии составляют 3 тыс. евро в год, Польше - 2,5 тыс., во Франции - более 1 тыс. евро.

В свою очередь, отметили в пресс-службе, представители агробизнеса заявили о поддержке решения Президента и правительства о приостановке подготовки к подписанию ассоциации.

“Они отметили, что в соглашении следует предусмотреть переходные периоды для адаптации к европейским условиям. В частности, аграрии выразили обеспокоенность тем, что после вступления в силу технических норм ЕС, молоко, произведенное в частных домохозяйствах, нельзя будет продавать ни в ЕС, ни на внутреннем рынке. Также, по данным агропромышленников, будут установлены жесткие требования к производству мяса, в частности птицы, выращенной в несоответствии с директивами содержания в клетках с комфортными условиями. Аграрии отметили, что в проекте соглашения предусмотрен четырехлетний переходный период, однако все эти годы на украинский рынок будут поступать товары из Европы, а продукции отечественного АПК такого доступа не будет. Также частным домохозяйствам, которых в Украине 4,5 млн, необходима государственная поддержка для быстрой адаптации к требованиям ЕС”, - говорится в сообщении пресс-службы правительства. При этом в пресс-службе не уточняют, кто из представителей агробизнеса участвовал во встрече с премьер-министром.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря Николай Азаров заявил, что Украине необходима финансовая помощь в размере 20 миллиардов евро для компенсации потерь от снижения объемов торговли со странами Таможенного союза, в частности РФ, в случае подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Ранее первый вице-премьер Сергей Арбузов называл сумму в размере 10 млрд евро.

В тот же день 17 общественных организаций, которые представляют интересы аграрного бизнеса в Украине, заявили, что считают необходимым как можно скорее подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, включающее договор об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

«Аграрное бизнес-сообщество высказывается за ускорение процесса подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли в интересах Украины, ее экономики и народа», - говорится в открытом обращении 17 ассоциаций.

12 декабря украинская делегация во главе с первым вице-премьер-министром Сергеем Арбузовым должна была отправиться в Брюссель для проведения переговоров по вопросу имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.