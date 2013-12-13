Бойко летит в Москву на заседание Экономсовета СНГ

Москва. Вице-премьер-министр Юрий Бойко будет представлять Украину сегодня на 60-м заседании Экономического совета СНГ в Москве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

«От Украины в заседании Экономсовета СНГ будет вице-премьер-министр Юрий Бойко», - сказал представитель пресс-службы.

Как сообщал УНИАН, на заседании будут обсуждаться проекты Соглашения о сотрудничестве в сфере межгосударственного обмена научно-технической информацией, Комплекса совместных мер государств СНГ по профилактике и борьбе с ящуром на период до 2020 года, Плана мероприятий по реализации Стратегии развития гидрометеорологической деятельности государств СНГ (первый этап, 2013–2015 годы), Межгосударственной радионавигационной программы государств СНГ на период до 2016 года.

Участники заседания заслушают информацию о деятельности Совета руководителей таможенных служб государств СНГ, а также Межправительственного совета по лесопромышленному комплексу и лесному хозяйству в 2010-2013 годах. Кроме того, они обсудят ход разработки проекта Соглашения о транзите трубопроводным транспортом государств Содружества.