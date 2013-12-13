Ахметов призывает власть и оппозицию сесть за стол переговоров

Известный украинский бизнесмен Ринат Ахметов считает, что выход людей на Майдан свидетельствует о демократичности Украины и призывает стороны к переговорам.

В заявлении Ахметова, размещенном на сайте группы СКМ, сказано: “Моя позиция такая: Украина и Президент три с половиной года шли по европейской дороге. И за это время было очень много сделано. В Вильнюсе соглашение не было подписано. И у всех возник вопрос: что случилось? Украина взяла паузу? Украина остановилась? Или Украина пошла в другую сторону? Все хотят иметь ясность”.

“Люди стали искать ответы на эти вопросы и вышли на Майдан. То, что мирные люди вышли на мирные акции, говорит о том, что Украина – свободная демократическая страна. И с этой дороги Украина не свернет. И это очень здорово. Но то, что в эти дни пострадали люди, это - недопустимо”, - подчеркнул он.

Ахметов убежден, что “сейчас, в сложный момент для нашей страны, очень важно иметь холодные головы и взвешенный подход. Одним словом, должен победить здравый смысл”.

“Я - за сильную, независимую и целостную Украину. Мы - одна страна, и ее делить не нужно. Я – за стол переговоров. Чтобы политики, власть, оппозиция, моральные лидеры страны сели за стол переговоров и приняли то решение, которым мы будем гордиться”, - отметил он и добавил: “Повторюсь, гордиться, а не стыдиться. То решение, от которого выиграет Украина и каждый украинец как в краткосрочной, среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе. Этот стол я бы назвал столом мира, компромисса и будущего нашей страны. И пусть за этим столом политики потеряют свои рейтинги. Но самое главное, чтобы рейтинг Украины пошел вверх”.

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