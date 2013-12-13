Эштон и Лавров 16 декабря обсудят ситуацию в Украине

Москва. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 16 декабря в Брюсселе обсудит с руководством Европейского Союза итоги Вильнюсского саммита "Восточного партнерства".

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте информации и печати МИД России.

"16 декабря в Брюсселе в рамках диалога Россия - ЕС состоится встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министрами иностранных дел стран-членов ЕС и высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности - заместителем председателя Европейской комиссии Кэтрин Эштон в формате рабочего завтрака", - говорится в сообщении.

"В контексте подготовки к предстоящему саммиту Россия - ЕС планируется обсудить перспективы развития двусторонних отношений в рамках "дорожной карты" общих пространств России и ЕС (экономического, свободы, безопасности и правосудия, внешней безопасности; науки и образования). Особое внимание на встрече будет уделено продвижению к безвизовому режиму поездок граждан РФ и ЕС, энергетическому сотрудничеству, а также итогам Вильнюсского саммита "Восточного партнерства", который прошел 28 ноября", - отметили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС, на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» Соглашение не было подписано.

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