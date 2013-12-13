Евромайдан продолжает стоять

Лидеры оппозиции после выступления на Майдане пойдут на круглый стол во дворец «Украина» - Кличко

Лидеры оппозиции после выступления на Майдане Незалежности пойдут на круглый стол во дворец «Украина».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил с трибуны Евромайдана лидер партии УДАР Виталий Кличко.

Лидер партии “Свобода” Олег Тягнибок во время выступления заявил: “Мы идем для того, чтобы положить на стол и озвучить глаза в глаза ваши (Майдана — УНИАН) требования и предупредить — не дай Бог, будет военный Майдан, тогда остерегайтесь, тогда мы людей, как говорят, в мирных рамках не сможем держать, потому что народ, которого унижают, народ, над которым издеваются, не будет терпеть вечно”.

Он подчеркнул, что власти уже сегодня готовят не только провокации, но и применение военной силы. Тягнибок подчеркнул, что лидеры оппозиции предупредят Президента Украины Виктора Януковича о недопустимости таких действий.

По информации пресс-службы «Батькивщины», лидеры трех оппозиционных партий передадут требования сотен тысяч людей, которые протестуют на Майдане Незалежности в Киеве и майданах других городов Украины.

«В первую очередь речь идет об освобождении и закрытии уголовных дел в отношении всех участников акции протеста. Кроме того, среди требований Майдана - наказание министра внутренних дел Захарченко и других так называемых правоохранителей за применение силы против мирных демонстрантов. Третье требование - отставка правительства Азарова, которое несет политическую ответственность за применение силы. Дальнейшие переговоры с властью возможны лишь после выполнения этих предварительных требований», - говорится в сообщении.

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Майдан дал мандат оппозиции идти на круглый стол

Майдан дала мандат оппозиции идти на круглый стол с властью.

Как передает корреспондент УНИАН, со сцены столичного Майдана президент аналитического центра "Открытая политика" Игорь Жданов спросил у митингующих, дают ли они мандат оппозиции на этот круглый стол. Люди ответили: “Да”.

Жданов отметил, что Майдан должен уполномочить оппозицию призвать власть сделать все возможное, чтобы акции протеста проходили «без крови». Майдан также дал на это мандат.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 декабря, в Национальном дворце искусств «Украина» по инициативе первого Президента Украины Леонида Кравчука состоится заседание общенационального круглого стола «Объединим Украину». Участие в нем примет Президент Украины Виктор Янукович.

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Около 7 тысяч человек продолжают митинговать на Майдане Незалежности

Около 7 тысяч человек продолжают митинговать на Майдане Незалежности.

Как передает корреспондент УНИАН, со сцены выступают общественные деятели.

Митингующие стоят в очередях на получение еды и чая, и продолжают греться возле металлических бочек с огнем.

Также увеличилось количество палаток на Майдане Незалежности. Несмотря на нулевую температуру, баррикады, которые укреплены снегом, не растаяли. Возле КГГА продолжают находиться несколько сотен человек. Напротив установлена военная палатка. Грузовик с пробитым колесом, который здесь стоит со вторника, не убирают.

Также недавно около сотни активистов двинулась к Апелляционному суду города Киева, где сегодня состоится процесс над задержанными на Банковой 1 декабря.

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Апелляционный суд Киева освободил из-под стражи задержанного на Банковой 1 декабря днепропетровского журналиста Гарагуца

Апелляционный суд Киева освободил из-под стражи задержанного на Банковой 1 декабря днепропетровского журналиста Валерия Гарагуца.

Как передает корреспондент УНИАН, суд удовлетворил жалобу защитников подозреваемого и заменил меру пресечения из содержания под стражей на личное обязательство, срок действия которого истекает 30 января 2014 года.

Как сообщал УНИАН, в Киеве с 21 ноября проходят многотысячные акции против политики украинских властей.

После жестокого разгона Евромайдана в ночь на 30 ноября в Киеве на улицы столицы в воскресенье, 1 декабря, вышло более полумиллиона людей.

Однако 1 декабря несколько сотен молодчиков спортивного телосложения прорвали кордон милиции и имитировали штурм Администрации Президента. Они вели себя довольно агрессивно. Журналисты, которые находились на месте события, отмечали, что провокаторы выкрикивали лозунги на украинском, а разговаривали между собой на русском языке.

Позже милиция Киева сообщила, что расследует 11 уголовных производств в отношении событий, связанных с захватом админзданий, другими инцидентами, произошедшими 1 декабря в центре столицы. В рамках расследований этих производств задержано 9 человек.

3 декабря суд на два месяца арестовал девять человек, задержанных на Банковой во время беспорядков возле Администрации Президента 1 декабря. Решение вынесено по ст. 294 Уголовного кодекса (массовые беспорядки).

Среди задержанных также журналист Гарагуц. Адвокат задержанного Оксана Томчук заявила, что следствие инкриминирует ее подзащитному организацию массовых беспорядков. Адвокат добавила, что это обвинение абсолютно необоснованное, поскольку ее клиент является журналистом и на Банковой 1 декабря находился для освещения акции протеста.

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Суд освободил под домашний арест задержанного на Банковой актера Превиру

Апелляционный суд города Киева освободил из-под стражи актера Егора Превиру, несмотря на то, что прокурор настаивал на сохранении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как передает корреспондент УНИАН, суд смягчил меру пресечения, изменив ее на домашний арест сроком действия до 30 января следующего года.

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Активисты «Демальянса» пикетируют дом Клюева под Киевом

Сегодня утром партия «Демократический альянс» начала пикетирование дома секретаря Совета национальной безопасности и обороны Андрея Клюева под Киевом.

Как сообщает «Украинская правда», по словам активистов партии, они намерены выразить свой протест против давления Клюева на СМИ.

«Мы приехали к Клюеву, чтобы рассказать, что мы знаем о его распоряжении об ограничении освещения Евромайдана журналистами», - говорится на странице «Демальянса» в Facebook.

Под дворцом Клюева в селе Рудики в районе Конча-Заспы собралось около 30 активистов. Они держат в руках транспаранты: "ЗМІєклюй", "Не клюй ЗМІ", "Доклюєшся, відмайданимо!". Также собравшиеся скандируют: "Доброе Евро-утро!"

Около 7.00 к ним подъехали два автомобиля патрульно-постовой службы.

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Сегодня львовский Евромайдан озвучит свои требования к власти

Сегодня львовский Евромайдан официально обнародует требования общины Львовской области к власти.

Об этом сообщили УНИАН в региональном Штабе национального сопротивления.

В 14.00 на львовском Евромайдане состоится молебен за будущее украинского народа, после чего в 15.00 начнется народное вече, во время которого будут обнародованы требования общины Львовщины к власти.

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Ночью не зарегистрировано грубых правонарушений, связанных с проведением массовых мероприятий в центре Киева - МВД

Сегодняшняя ночь в Киеве прошла спокойно, милиция не зарегистрировала ни одного грубого правонарушения, связанного с проведением массовых мероприятий в центре столицы.

Об этом сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

По информации Оперативного штаба МВД, наибольшее скопление людей, как и раньше, находится на Майдане Незалежности. Там находится почти 4 тыс. граждан.

В ночное время правопорядок в столице обеспечивали почти 1 тыс. 900 милиционеров.

В МВД в очередной раз призывают митингующих быть бдительными и не поддаваться на провокации.

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Яценюк: власти готовят широкомасштабную провокацию на субботу и воскресенье

Власти готовят широкомасштабную провокацию на субботу и воскресенье.

Об этом в комментарии Радио Свобода заявил лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк.

По его словам, сейчас власти свозят людей в Киев, чтобы начать гражданский конфликт, «вводить чрезвычайное положение, вводить войска, вводить «Беркут», разгонять Майдан».

«Это новость, которой мы имеем очень серьезные подтверждения, и мы не дадим возможности это сделать Виктору Януковичу», – сказал Яценюк.

Как отмечается в сообщении, есть информация, что руководство страны поставило перед Министерством обороны задачу обеспечить на выходные 14-15 декабря питание (полевые кухни, столовые), размещение и обеспечение топливом 200 тысяч гражданских, которые должны прибыть в Киев для участия в альтернативных массовых мероприятиях в поддержку Президента Виктора Януковича. Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на источники в СНБО.

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В Донецке митингующие призвали правоохранителей не подавлять мирные протесты граждан

В Донецке митингующие призвали правоохранителей не подавлять мирные протесты граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, такой призыв прозвучал 12 декабря вечером в Донецке возле памятника Т. Шевченко на очередном митинге в поддержку киевского Евромайдана.

Традиционно митинг начался с исполнения гимна Украины и молитвы.

Затем, обращаясь к бойцам внутренних войск и различным подразделениям милиции, участники акции призвали: «Не участвовать в нелегитимных действиях власти, ограничивающей права и свободы граждан. Статья 60 Конституции Украины дает вам право не выполнять преступные распоряжения или приказы».

«Подавлять мирные протесты силой - значит пойти войной против собственного народа. На площадях и улицах мирно протестуют не политики, а простые граждане Украины: чьи-то дети, матери и отцы, сестры и братья. Мы верим, что ваша рука не поднимется против мирных людей, - заявили митингующие, - Не выполняйте преступных приказов! Сохраняйте нейтралитет или переходите на сторону народа», - призвали жители Донецка.

Потом в режиме «свободного микрофона» выступали все желающие, которые пришли на акцию, выражая свою солидарность с теми, кто в Киеве на Евромайдане «отстаивают свободу на европейский выбор украинского народа».

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На Европейской площади Киева ночью коммунальщики внезапно начали убирать снег

В Киеве на Европейской площади возле "Украинского дома" ночью работники коммунальных служб внезапно начали уборку снега.

Как передает корреспондент УНИАН, на площадь подтянуты более десятка единиц специальной техники, в том числе самосвалы, автозагрузчики, грейдеры.

Все действия коммунальщиков происходили под надзором сотрудников милиции.

На утро на Европейскую площадь завезли металлические конструкции для монтирования сцены.

Между тем на Майдане Незалежности продолжается акция протеста, в которой принимает участие несколько тысяч человек. Митингующие, как всегда в последние дни, осуществляют контроль за проходом людей к палаточному городку, чтобы сделать невозможным попадание на его территорию провокаторов и сомнительных лиц. Нарушений общественного порядка нет.

Как сообщали СМИ, 14-15 декабря представители провластных сил намерены привезти в Киев из регионов людей в поддержку действий действующего Президента и правительства.

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