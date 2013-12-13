Майдан дал мандат оппозиции идти на круглый стол

Майдан дала мандат оппозиции идти на круглый стол с властью.

Как передает корреспондент УНИАН, со сцены столичного Майдана президент аналитического центра "Открытая политика" Игорь Жданов спросил у митингующих, дают ли они мандат оппозиции на этот круглый стол. Люди ответили: “Да”.

Жданов отметил, что Майдан должен уполномочить оппозицию призвать власть сделать все возможное, чтобы акции протеста проходили «без крови». Майдан также дал на это мандат.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 декабря, в Национальном дворце искусств «Украина» по инициативе первого Президента Украины Леонида Кравчука состоится заседание общенационального круглого стола «Объединим Украину». Участие в нем примет Президент Украины Виктор Янукович.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Евромайдан продолжает стоять