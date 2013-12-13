Азаров: Янукович и Путин подпишут документы, которые снимут все торговые противоречия

По итогам заседания межгосударственной украинско-российской комиссии, которое 17 декабря в Москве проведут Президенты Украины и России Виктор Янукович и Владимир Путин, ожидается подписание документов, которые должны будут снять практически все противоречия во взаимной торговле двух стран.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в пятницу в ходе встречи с представителями предприятий, работающих в сельскохозяйственной сфере, а также в сфере машиностроения.

«Во вторник намечается поездка нашего Президента в Москву для того, чтобы уже на уровне президентов оформить подписание целого ряда соглашений, снимающих все или, по крайней мере, подавляющее большинство, противоречий (по взаимной торговле)», - сказал Азаров.

При этом он отметил, что речь идет как о таможенном оформлении, так и о стандартизации. Также Азаров подчеркнул, что планируется подписать документы о развитии двухстороннего сотрудничества в некоторых отраслях.

«Президенты будут договариваться о сотрудничестве в судостроении, авиастроении, энергетическом машиностроении, транспортном машиностроении. И много других больших программ», - сказал Азаров.

При этом он отметил, что правительство уже рассмотрело пакет соглашений, которые планируется подписать 17 декабря.

Азаров подчеркнул, что правительство отдает себе отчет в важности рынка Российской Федерации для промышленных предприятий Украины и делает все возможное для сохранения этого рынка на прежнем уровне.

«Мы отдаем себе отчет в важности рынка Российской Федерации для восстановления экономики. Чтобы избежать краха экономики... мы должны восстановить в прежнем объеме наш торгово-экономический товарооборот с Российской Федерацией. Будьте уверены, что мы все сделаем для того, чтобы этого добиться», - сказал Азаров.

Как сообщал ранее УНИАН, в ходе шестого заседаний украинско-российской межгосударственной комиссии 17 декабря в Москве под председательством Президента Украины Виктора Януковича и Президента России Владимира Путина планируется подписать не менее 13 двухсторонних документов.

«Среди этих документов - Протокол о поставках товаров по производственной кооперации в 2014 году, а это фактически производственные программы на следующий год для наших крупнейших машиностроительных предприятий; Меморандум о совместных действиях по организации строительства транспортного перехода через Керченский пролив, Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о практическом организационно-техническом обеспечении совместного контроля в пунктах пропуска через украино-российскую государственную границу», - рассказал Азаров на заседании Кабинета министров 11 декабря.

Азаров заверил, что 17 декабря на встрече с российскими коллегами не будут подписываться никакие документы об интеграции в Таможенный союз.