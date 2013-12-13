Янукович может уволить тех, кто готовил Соглашение об ассоциации с ЕС

Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом было подготовлено с нарушением национальных интересов, поэтому ответственные за его разработку будут отстранены от работы или вовсе уволены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания общенационального круглого стола «Объединим Украину».

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«Премьер-министр Украины Николай Азаров, который сегодня принимает участие в круглом столе, очень широко раскрыл эту тему и проблему. Я только хочу, опережая Николая Яновича, сказать, что по результатам этой работы (подготовки Соглашения об ассоциации - УНИАН), которая, я бы сказал, была сделана не просто плохо, а она была сделана с нарушением национальных интересов Украины... Работники, которые занимались подготовкой Соглашения об ассоциации, будут как минимум отстранены от работы, возможно, будут уволены. Это моя принципиальная позиция», - подчеркнул Президент.

По словам Януковича, он понимает, почему результаты саммита «Восточного партнерства» в Вильнюсе вызвали так много критики общества, настроенного на европейскую интеграцию.

Янукович вновь подчеркнул, что Украина не отказывалась и не намерена отказываться от европейской интеграции. «Мы шли и будем идти путем реформ и европейской интеграции», - заверил он.