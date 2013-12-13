Азаров пообещал принять решение о своем пребывании в должности премьера

Николай Азаров пообещал принять решение относительно своего пребывания в должности премьер-министра Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время спора с лидером фракции “Батькивщина” Арсением Яценюком на заседании общенационального круглого стола «Объединим Украину».

Как передает корреспондент УНИАН, сначала Азаров спросил у оппозиции, кто виноват в том, что Украина переплатила России за газ свыше 20 млрд долларов, а также - чья политическая сила виновна в невыгодных договоренностях со Всемирной торговой организацией.

На это Яценюк ответил, что готов провести с Азаровым детальную дискуссию, но хочет ответить следующим образом: “Львиная доля того кризиса, который есть в стране, - политического и экономического - связана с тем, что Вы персонально держитесь за кресло, вместо того чтобы прийти в парламент и написать заявление об отставке и сказать, что я виноват, я беру на себя ответственность и иду в отставку”.

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Азаров отреагировал обвинениями в адрес “Батькивщины” в том, что эта политическая сила виновна в подписании невыгодных контрактов с Россией и ВТО.

“А что касается должности... У меня есть своя смелость, я приму решение. Имей ты (Яценюк) смелость и возьми ответственность”, - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 декабря, в Киеве начал работу общенациональный круглый стол "Объединим Украину". Встреча проходит в Национальном дворце «Украина» при участии президента Украины, премьер-министра Украины, председателя Верховной Рады Украины, а также лидеров оппозиции – Виталия Кличко, Арсения Яценюка и Олега Тягнибока.