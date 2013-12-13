Анонс на 16 декабря

Пресс-конференция на тему: «Ближайшие экономические угрозы для Украины». В мероприятии примут участие известные экономисты Виктор Лисицкий и Эрик Найман. Эксперты сделают текущий анализ состояния экономики и экономические угрозы, которые ждут Украину в ближайшее время.

* Состоится брифинг на тему: «Прогноз гидрометеорологических условий в Украине и меры по ликвидации чрезвычайных ситуаций". Участники: Николай Кульбида, директор Украинского гидрометеорологического центра; Николай Чечеткин, зам.директора Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации.

* Круглый стол на тему: "В новый год без долгов: как Украина входит в Новый год с внешней задолженностью". О перспективах украинской экономики на 2014 год, о диалоге с кредиторами и инвесторами, свои оценки и прогнозы дадут ведущие экономические эксперты, банкиры, финансисты, представители Министерства финансов, Национального банка Украины, независимые аналитики.

* 13-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция ENEMO, на которой вниманию украинской и международной общественности будет представлен предварительный отчет. Данная пресс-конференция организована с целью представить результаты работы долгосрочных наблюдателей ENEMO по следующим вопросам: Наблюдение в день выборов; Оценка предвыборного периода в целом и ходе предвыборной агитации; Выводы и рекомендации. Спикеры: Динара Ошурахунова, глава миссии; Майя Миликич, заместитель главы миссии/специалист по связям с общественностью; Эльмир Цамич, координатор долгосрочных наблюдателей (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон : +38 (0) 66 60 70 241 , maja.milikic@enemo.eu. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Пресс-конференция заместителя председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александра Харченко на тему: «Эксплуатационное содержание автомобильных дорог Украины в зимний период».

* 15-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Всемирный Конгресс Украинцев обнародует предварительные выводы наблюдения повторных выборов народных депутатов в пяти избирательных округах". Всемирный Конгресс Украинцев (ВКУ) направил в Украину свою Международную миссию по наблюдению за выборами в Украине 15 декабря 2013г. 150 наблюдателей, прибывших в Украину из разных стран мира, будут вести мониторинг повторных выборов народных депутатов во всех пяти одномандатных избирательных округах . ВКУ является международной координационной надстройкой украинских общин в диаспоре, представляющей интересы более 20 миллионов украинцев. В работе Миссии примет участие многочисленная группа представителей Всемирного Конгресса Украинских Молодежных Организаций при поддержке Международного благотворительного фонда "Возрождение" . Во время пресс-конференции будут обнародованы предварительные выводы наблюдения. Участники: Петр Сохань , главный наблюдатель Всемирного Конгресса Украинцев, Мирослав Гочак, глава Всемирного Конгресса Украинских Молодежных Организаций (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: (044) 495 85 45. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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