Арбузов: приоритет Киева "на сегодняшний день" - евроинтеграция

Брюссель. Первый вице-премьер украинского правительства Сергей Арбузов заявил, что приоритетом Украины "на сегодняшний день" является европейская, а не евразийская интеграция, и что Украина выигрывает от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС в средне- и долговременной перспективе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Арбузов заявил в интервью «Евроньюз», записанном после его переговоров в Брюсселе в четверг с комиссаром ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном Фюле.

Отвечая на вопрос, будет ли Украина принимать участие в евроазиатской интеграции, Арбузов сказал: "Нашей стратегической задачей на сегодняшний день является евроинтеграция. Я сейчас нахожусь здесь для того, чтобы этот вопрос был понятным для всех и конкретным".

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На вопрос, означает ли ассоциация с ЕС помощь Украине и будет ли выигрывать она от нее, Арбузов ответил: "Мы и раньше понимали, какие в средне- и долгосрочной перспективе мы получим преимущества от подписания Соглашения об ассоциации".

Он добавил, что "дорожная карта" для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС будет конкретной: "Это - определенный документ, рабочий документ, который мы создаем, который будет шаг за шагом характеризовать путь наших переговоров. Дорожная карта покажет в сроках, в графиках, в конкретных действиях, когда мы придем к подписанию".

Вице-премьер также выразил уверенность, что Соглашение об ассоциации Украина и ЕС подпишут "скоро".

Напомним, 12 декабря украинская делегация во главе с первым вице-премьер-министром Сергеем Арбузовым отправилась в Брюссель для проведения переговоров по вопросу имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.