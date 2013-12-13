ТОП-10 (13 декабря)

Дефицит внешней торговли товарами Украины снизился на 9,2%

Монетарная база в Украине выросла на 0,1%, денежная масса – на 0,7%

Министры иностранных дел ЕС планируют поочередно находиться в Украине

Азаров: Янукович и Путин подпишут документы, которые снимут все торговые противоречия

Еврокомиссия не обсуждала с Арбузовым конкретную цифру финансовой помощи Украине

Азаров: подписание Соглашения с ЕС привело бы к краху украинской экономики

Украина согласовывает "дорожную карту" восстановления отношений с Россией

На евроинтеграцию украинской энергетики нужно 100 млрд евро - Азаров

МВФ на следующей неделе обсудит вопрос валютного регулирования в Украине

Янукович может уволить тех, кто готовил Соглашение об ассоциации с ЕС

***

Дефицит внешней торговли товарами Украины снизился на 9,2%

Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-октябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократился на 9,2% - до 11,537 млрд долл., сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, в январе-октябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года экспорт товаров из Украины снизился на 9,4% - до 51,877 млрд долл., импорт сократился также на 9,4% - до 63,414 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-сентябре 2013 года составил 0,82 (в январе-сентябре 2012 года также – 0,82).

За отчетный период Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 219 стран мира.

По данным Госстата, в январе-октябре 2013 года дефицит внешней торговли товарами с самым крупным торговым партнером Украины - Россией - снизился на 22,41%, до 6,439 млрд долл. против также дефицита в январе-октябре 2012 года в 8,299 млрд долл.

По итогам января-октября 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт природного газа снизился на 17,7% - до 9,706 млрд долл., импорт сырой нефти (включая газовый конденсат) - на 62,4%, до 406,226 млн долл., импорт каменного угля - на 29,8%, до 1,645 млрд долл.

В январе-октябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Украина сократила экспорт черных металлов на 9,2% - до 11,896 млрд долл., экспорт изделий из черных металлов - на 7,2%, до 2,257 млрд долл.

Импорт машин, оборудования и механизмов, а также электротехнического оборудования в январе-октябре 2013 года против января-октября 2012 года снизился на 4,8% - до 10,376 млрд долл., экспорт – вырос на 0,7%, до 5,722 млрд долл.

Украина в январе-октябре 2013 года против аналогичного периода прошлого года сократила экспорт наземных транспортных средств, самолетов и кораблей на 42,9% - до 2,902 млрд долл., импорт - на 24,3%, до 4,996 млрд долл.

Экспорт зерновых в январе-октябре 2013 года против января-октября 2012 года снизился на 14,7% - до 4,554 млрд долл., в целом экспорт продуктов растительного происхождения снизился на 8,5% - до 6,551 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократился на 13,86% - до 9,708 млрд долл., в т.ч. экспорт товаров из Украины снизился на 9,3% - до 46,295 млрд долл., импорт сократился на 10,1% - до 56,003 млрд долл.

Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2012 году составил 9,027 млрд долл. против дефицита в размере 6,657 млрд долл. в 2011 году. По итогам 2012 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 15,848 млрд долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 6,821 млрд долл. против 14,214 млрд долл. и 7,557 млрд долл. соответственно в 2011 году.

***

Монетарная база в Украине выросла на 0,1%, денежная масса – на 0,7%

Монетарная база в Украине в ноябре 2013 года по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 0,1%, денежная масса – на 0,7%, сообщается на сайте Национального банка Украины.

«Объем монетарной базы за ноябрь вырос на 0,1% (с начала года – на 13%) – до 288,6 млрд грн. Денежная масса за этот период выросла на 0,7% (с начала года – на 13,7%) – до 879,0 млрд грн», – говорится в сообщении НБУ.

По информации Нацбанка, объем рефинансирования банков НБУ в ноябре составил 9,5 млрд грн (с начала года — 43,9 млрд грн), средневзвешенная ставка составила 6,81% годовых (с начала года - 7,16%). Объем мобилизационных операций за месяц составил 23,5 млрд грн, средневзвешенная процентная ставка — 2,04% (с начала года эти — 258,3 млрд грн и 2,05%, соответственно).

По оценкам регулятора, в ноябре стоимость ресурсов в национальной валюте на межбанковском кредитном рынке выросла на 1,36 п.п. - до 6,10% (с 4,74% в октябре). В то же время, средневзвешенная ставка по кредитам, предоставленным физическим и юридическим лицам в национальной валюте, выросла на 1,32 п.п. - до 16,90% (с 15,58% в октябре), по кредитам в иностранной валюте – снизилась на 0,33 п.п. - до 8,52% (с 8,85%). Средневзвешенная ставка по привлеченным депозитам в национальной валюте за месяц выросла на 0,16 п.п. - до 10,13% (с 9,97% в октябре), в иностранной валюте – на 0,36 п.п., до 6,12% (с 5,76%).

Также сообщается, что общий объем остатков банковских депозитов в течение ноября увеличился на 0,8% (с начала года - на 14,1% ) - до 648,0 млрд грн, в том числе в национальной валюте - на 1,5% (с начала года - на 25,2%). Остатки по депозитам в иностранной валюте понизились на 0,4% (с начала года - на 0,2%). Средства на депозитных счетах физических лиц за этот период выросли на 1,1% (с начала года - на 19,1% ) - до 435,6 млрд грн. Остатки депозитов юридических лиц за месяц выросли на 0,1% (с начала года - на 5,2% ) - до 212,5 млрд грн.

Общий объем остатков по кредитам в ноябре увеличился на 14,8 млрд грн, или на 1,7% (с начала года - на 9,0%) - до 882,2 млрд грн исключительно за счет прироста остатков в национальной валюте, которые в течение месяца выросли на 3,0% (с начала года - на 13,1%). В то же время, остатки в иностранной валюте за месяц снизились на 0,2% (с начала года рост составил 2,2%). Остатки по кредитам, предоставленным юрлицам, выросли на 2,4% (с начала года - на 10,9%) - до 694,3 млрд грн, физлицам - на 0,7% (с начала года - на 2,6%) - до 187,9 млрд грн.

В ноябре объем наличности вне банков увеличился на 0,3% (с начала года - вырос на 12,1%) - до 227,8 млрд грн. Корсчета банков за месяц уменьшились на 7,9% (с начала года выросли - на 4,6%) - до 25,8 млрд грн. По состоянию на 1 ноября объем обязательных резервов, сформированных банками в соответствии с установленными нормативами, составил 27,3 млрд грн, из них на отдельный счет в Нацбанке было перечислено 11 млрд грн. Средства правительства в нацвалюте на счетах в НБУ за месяц выросли на 2,8% (с начала года - в 2,5 раза) - до 1,2 млрд грн.

В ноябре операции по покупке ценных бумаг Национальным банком Украины не проводились (с начала года было приобретено ценных бумаг на общую сумму 38,2 млрд. грн.). В течение 2013 операции по продаже им из своего портфеля ценных бумаг Украины и операции по покупке (продаже) государственных облигаций Украины через механизм двусторонней котировки Нацбанк также не проводил.

Как сообщал УНИАН, объем монетарной базы за октябрь вырос на 1,3% (с начала года - на 12,9%) - до 288,1 млрд грн, в то время как денежная масса за этот период почти не изменилась, увеличившись с начала года на 12,8% - до 872,0 млрд грн. Объем наличности вне банков за отчетный период вырос на 1,2% (с начала года - на 11,7%) - до 227,1 млрд грн.

Общий объем банковских депозитов в октябре снизился на 0,4% - до 641,9 млрд грн, впервые с мая 2012 года, когда также было зафиксировано снижение объема депозитов на 0,8%, после чего до конца 2012 и с начала 2013 года фиксировался устойчивый рост депозитов.

Согласно Основным принципам денежно-кредитной политики на 2013 год, рост монетарной базы в Украине в 2013 году ожидается на уровне 6-8%.

Монетарная база в Украине в 2012 году выросла на 6,4% – до 255,3 млрд грн, денежная масса – на 12,5%, до 771,3 млрд грн.

В 2011 году денежная масса в Украине увеличилась на 14,2% – до 682,7 млрд грн, монетарная база – на 6,3%, до 239,9 млрд грн.

***

Министры иностранных дел ЕС планируют поочередно находиться в Украине

Брюссель. Министры иностранных дел 28-ми стран Европейского Союза планируют находиться в Украине "на ротационной основе" для отслеживания ситуации и для постоянного политического присутствия на высоком уровне и диалога.

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом журналистам заявил высокопоставленный европейский дипломат, который пожелал, чтобы его не называли, комментируя подготовку к заседанию Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, которое должно состояться в понедельник, 16 декабря, в Брюсселе.

"Идея заключается в постоянных визитах в Украину, поочередном пребывании в Украине на ротационной основе. Сейчас будет представлено литовское президентство в ЕС, и министр иностранных дел Литвы в Киеве. Верховный представитель Эштон будет мотивировать министров иностранных дел ЕС ехать в Украину, чтобы сделать присутствие Европейского Союза там постоянным", - сказал дипломат журналистам.

Он добавил, что министры иностранных дел стран ЕС обсудят вопрос "Восточного партнерства" и Украины на своем Совете в понедельник под председательством Верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон.

"Идея постоянного пребывания заключается в том, чтобы показать, что мы продолжаем следить за событиями очень пристально, чтобы показать нашу заинтересованность, присутствие. Украина заявляет, что хочет более тесных отношений с Европейским Союзом. И мы хотим приблизиться к ней. И наилучшим путем было бы наше постоянное присутствие в Украине для того, чтобы иметь диалог", - добавил дипломат.

***

Азаров: Янукович и Путин подпишут документы, которые снимут все торговые противоречия

По итогам заседания межгосударственной украинско-российской комиссии, которое 17 декабря в Москве проведут Президенты Украины и России Виктор Янукович и Владимир Путин, ожидается подписание документов, которые должны будут снять практически все противоречия во взаимной торговле двух стран.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в пятницу в ходе встречи с представителями предприятий, работающих в сельскохозяйственной сфере, а также в сфере машиностроения.

«Во вторник намечается поездка нашего Президента в Москву для того, чтобы уже на уровне президентов оформить подписание целого ряда соглашений, снимающих все или, по крайней мере, подавляющее большинство, противоречий (по взаимной торговле)», - сказал Азаров.

При этом он отметил, что речь идет как о таможенном оформлении, так и о стандартизации. Также Азаров подчеркнул, что планируется подписать документы о развитии двухстороннего сотрудничества в некоторых отраслях.

«Президенты будут договариваться о сотрудничестве в судостроении, авиастроении, энергетическом машиностроении, транспортном машиностроении. И много других больших программ», - сказал Азаров.

При этом он отметил, что правительство уже рассмотрело пакет соглашений, которые планируется подписать 17 декабря.

Азаров подчеркнул, что правительство отдает себе отчет в важности рынка Российской Федерации для промышленных предприятий Украины и делает все возможное для сохранения этого рынка на прежнем уровне.

«Мы отдаем себе отчет в важности рынка Российской Федерации для восстановления экономики. Чтобы избежать краха экономики... мы должны восстановить в прежнем объеме наш торгово-экономический товарооборот с Российской Федерацией. Будьте уверены, что мы все сделаем для того, чтобы этого добиться», - сказал Азаров.

Как сообщал ранее УНИАН, в ходе шестого заседаний украинско-российской межгосударственной комиссии 17 декабря в Москве под председательством Президента Украины Виктора Януковича и Президента России Владимира Путина планируется подписать не менее 13 двухсторонних документов.

«Среди этих документов - Протокол о поставках товаров по производственной кооперации в 2014 году, а это фактически производственные программы на следующий год для наших крупнейших машиностроительных предприятий; Меморандум о совместных действиях по организации строительства транспортного перехода через Керченский пролив, Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о практическом организационно-техническом обеспечении совместного контроля в пунктах пропуска через украино-российскую государственную границу», - рассказал Азаров на заседании Кабинета министров 11 декабря.

Азаров заверил, что 17 декабря на встрече с российскими коллегами не будут подписываться никакие документы об интеграции в Таможенный союз.

***

Еврокомиссия не обсуждала с Арбузовым конкретную цифру финансовой помощи Украине

Брюссель. Конкретная цифра возможной финансовой помощи Украине со стороны Европейского Союза для имплементации соглашения об ассоциации на переговорах с первым вице-премьер-министром Сергеем Арбузовым не обсуждалась.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом комиссар ЕС по расширению и европейской политике соседства Штефан Фюле заявил после переговоров с украинской делегацией, которые продолжались три с половиной часа.

"Суммы звучат разные - от 5 миллиардов до 160 миллиардов евро. Мы не обсуждали конкретную цифру. Мы говорили, что нужно для соглашения об ассоциации, чтобы оно было подписано и имплементировано. Тогда мы предоставим нашу поддержку", - сказал Фюле.

"Мы дали четко понять нашим украинским партнерам, что ЕС является крупнейшим донором Украины, он готов и дальше помогать модернизации Украины и эта помощь будет больше и больше",- добавил еврокомиссар.

Фюле также сказал, что с Украиной будет работать принцип "больше-за-больше" - когда Киев будет демонстрировать прогресс на пути евроинтеграции и проведения реформ, тогда ЕС будет выделять и больше средств Украине.

Фюле добавил, что будет создана "дорожная карта" для подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

В состав украинской делегации, которая вела переговоры в Брюсселе, входили министр доходов и сборов Александр Клименко, министр экономики Игорь Прасолов и председатель Нацбанка Игорь Соркин. Делегацию возглавлял первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов.

***

Азаров: подписание Соглашения с ЕС привело бы к краху украинской экономики

Подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом на прежних условиях могло бы обернуться полным крахом украинской экономики, сообщил в ходе общенационального круглого стола "Объединим Украину" премьер-министр Украины Николай Азаров.

«К моменту проведения Вильнюсского саммита Украины должна была сделать выбор – подписать соглашение и столкнуться, я ответственно заявляю, с неизбежным крахом экономики или отложить подписание и добиться учета интересов Украины», - сказал Азаров.

При этом он отметил, что в создавшихся условиях льготные торговые режимы с Таможенным союзом для Украины «могли бы отмениться».

«А ЕС, подчеркиваю, никакого внятного ответа на наши предложения не дал, обязательства повлиять на МВФ осталось невыполненным, - сказал Азаров. – Имея почти 19 млрд долларов валютных резервов, имея 10 млрд отрицательного сальдо в торговле с ЕС, 15 млрд долл. в торговле со странами Таможенного союза, 5,5 млрд долл. выплат по внешним долгам, около 10 млрд долл. платежей за газ по существующим ценам – итого, более 40 млрд долл. против 19 млрд долл. валютных резервов, - какой политик, несущий ответственность за судьбу страны, принял бы решение игнорировать эти факторы и, невзирая ни на что, подписать соглашение?», - спросил Азаров.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 декабря, в Киеве начал работу общенациональный круглый стол "Объединим Украину". Встреча проходит в Национальном дворце «Украина» при участии президента Украины, премьер-министра Украины, председателя Верховной Рады Украины, а также лидеров оппозиции – Виталия Кличко, Арсения Яценюка и Олега Тягнибока.

***

Украина согласовывает "дорожную карту" восстановления отношений с Россией

Украина сейчас согласовывает "дорожную карту" с Россией о восстановлении торгово-экономических отношений, и планируется, что документ будет вынесен на подписание во время заседания межгосударственной комиссии на уровне президентов двух стран 17 декабря в Москве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в Москве правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией, государствами-участниками СНГ, ЕврАзЭС и другими региональными объединениями Валерий Мунтиян.

"По поводу восстановления торгово-экономических отношений с Россией, мы сейчас согласовываем с российской стороной "дорожную карту". В соответствии с ней предусматривается выход на паритет, чтобы российская сторона либерализовала свои защитные меры, а мы свои - с вашей стороны семь и с нашей стороны семь", - сказал он.

По словам Мунтияна, Украина также пытается решить вопросы с Федеральной таможенной службой РФ по профилям риска, определению страны происхождения товаров в автоматическом режиме, по допуску на российский рынок вагонной продукции и по допуску на территорию РФ продукции «Рошен».

«Мы сейчас едем в Белый дом (здание правительства России - УНИАН) согласовывать эти вопросы на уровне экспертов. А потом мы это выносим на решение президентов. Президенты встречаются 17 декабря. Этот вопрос может решиться, если мы подпишем 17 декабря "дорожную карту", - сказал Мунтиян.

В то же время, Мунтиян отметил, что украинская сторона также настаивает на уменьшении цены на российский газ. "Этот вопрос включен (в «дорожную карту») и мы на нем настаиваем", - подчеркнул он.

***

На евроинтеграцию украинской энергетики нужно 100 млрд евро - Азаров

Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом закрепляет ранее взятые Украиной обязательства перед Европейским энергетическим сообществом и требует вложения около 100 млрд евро в энергетический сектор страны до 2020 года.

«Соглашение об ассоциации закрепляет принятые ранее Украиной обязательства в рамках Европейского энергетического сообщества и устанавливает четкие графики их имплементации с момента подписания договора. Это значит, до 2020 года мы обязаны инвестировать в энергосектор около 100 миллиардов евро», - сказал премьер-министр Николай Азаров в ходе общенационального круглого стола "Объединим Украину" в пятницу.

Также Азаров отметил, что реализация директив относительно стимулирования использования возобновляемых источников энергии потребует от Украины еще около 6 млрд евро инвестиций.

«Огромный объем инвестиций надо будет направить в электроэнергетику, в коммунальную энергетику и транспортный сектор», - подчеркнул Азаров.

Справка УНИАН. Украина подписала протокол о присоединении к Европейскому энергетическому сообществу 24 сентября 2010 года и стала полноправным членом этой организации с 1 февраля 2011 года.Участниками Энергетического сообщества являются страны ЕС, Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Македония, Румыния, Сербия, Хорватия, Черногория и стороны, которые присоединились.

Задача Энергетического сообщества заключается в организации связей между сторонами и создании правовой и экономической базы в отношении энергопродуктов и материалов, для транспортировки которых используются сети, создании стабильной регуляторной и рыночной структуры, способной привлекать инвестиции в газовые сети, генерирующие мощности, сети передачи и распределения с тем, чтобы все стороны имели доступ к стабильному и постоянному энергоснабжению.

Украинское правительство неоднократно выступало с жесткой критикой в адрес Энергетического сообщества за пассивность в решении энергетических споров Украины и России.

В конце октября 2013 года Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О принципах функционирования рынка электрической энергии Украины», которым предусматривается возможность свободы выбора поставщика электроэнергии путем заключения двусторонних договоров, а также возможность приобретения необходимых объемов электроэнергии на спотовом рынке.

***

МВФ на следующей неделе обсудит вопрос валютного регулирования в Украине

Исполнительный совет Международного валютного фонда намерен в понедельник, 16 декабря, обсудить положения статьи 4 Соглашения МВФ в отношении Украины, сообщил в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне директор по внешним связям МВФ Джерри Райс.

Статья 4 Соглашения МВФ предполагает обсуждение и оценку финансовой политики правительства Украины, в особенности в части валютного регулирования.

«Наш Исполнительный совет будет обсуждать статью 4 в отношении Украины. Дискуссия запланирована на 16 декабря, понедельник. Но позвольте акцентировать внимание - речь идет о статье 4», - сказал Райс.

Читайте также: ЕС не будет принимать участия в переговорах Украины с МВФ, но готов помочь

При этом он напомнил, что в последние недели контактов между МВФ и властями Украины не было. В то же время глава МВФ Кристин Лагард заявила о готовности помочь Украине в случае, если Украине такая помощь потребуется.

«Мы готовы продолжать дискуссии по этим вопросам и поддержать экономические реформы в Украине. Перечень реформ предусматривает усиление финансового сектора, фискальную консолидацию, сокращение финансовых разрывов, а также повышение тарифов на газ для домохозяйств с одновременным введением механизма социальной помощи порядка 40% домохозяйств», - отметил Райс.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря председатель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила о готовности МВФ финансово помочь Украине, но отметила, что украинское правительство должно выполнить ряд требований, в частности, провести реформу ценообразования на энергоносители и реформу в валютной сфере.

С 17 по 28 октября в Украине работала техническая миссия МВФ, целью которой было проведение постмониторинга и консультации с властью по поводу оценки текущей экономической ситуации в Украине. По итогам работы миссии Фонд вышел с заявлением о том, что технические консультации с правительством Украины по вопросу дальнейшего сотрудничества будут продолжены.

10 декабря Янукович заявил, что Украина готова возобновить переговоры с МВФ о предоставлении кредита, но только в случае, если Фонд согласится на пересмотр условий его предоставления.

Возобновление сотрудничества с МВФ является ключевым для Украины, поскольку средства Фонда остаются единственным крупным источником пополнения золотовалютных резервов Украины, а также способствуют доступу к внешним займам на мировом рынке заемного капитала.

Кроме того, возобновление сотрудничества МВФ с Украиной станет сигналом для Европейского Союза к возобновлению сотрудничества со страной по программе предоставления финансовой помощи в объеме 610 млн. евро.

***

Янукович может уволить тех, кто готовил Соглашение об ассоциации с ЕС

Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом было подготовлено с нарушением национальных интересов, поэтому ответственные за его разработку будут отстранены от работы или вовсе уволены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания общенационального круглого стола «Объединим Украину».

«Премьер-министр Украины Николай Азаров, который сегодня принимает участие в круглом столе, очень широко раскрыл эту тему и проблему. Я только хочу, опережая Николая Яновича, сказать, что по результатам этой работы (подготовки Соглашения об ассоциации - УНИАН), которая, я бы сказал, была сделана не просто плохо, а она была сделана с нарушением национальных интересов Украины... Работники, которые занимались подготовкой Соглашения об ассоциации, будут как минимум отстранены от работы, возможно, будут уволены. Это моя принципиальная позиция», - подчеркнул Президент.По словам Януковича, он понимает, почему результаты саммита «Восточного партнерства» в Вильнюсе вызвали так много критики общества, настроенного на европейскую интеграцию.

Янукович вновь подчеркнул, что Украина не отказывалась и не намерена отказываться от европейской интеграции. «Мы шли и будем идти путем реформ и европейской интеграции», - заверил он.

УНИАН