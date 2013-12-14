Янукович отстранил Попова от должности главы Киевской горгосадминистрации

Президент Украины Виктор Янукович отстранил от должностей заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимира Сивковича и председателя Киевской городской государственной администрации Александра Попова.

Соответствующие указы размещены на сайте главы государства.

В пресс-службе Президента уточнили, что Сивкович и Попов отстранены по ходатайствам Генеральной прокуратуры Украины в связи с подозрением в причастности указанных должностных лиц к нарушению конституционных прав граждан, которые 30 ноября 2013 года находились на Майдане Незалежности в Киеве.

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Президент надеется, что Генеральная прокуратура объективно и всесторонне проведет расследование этих событий и предложит обществу конкретные юридические меры реагирования на допущенные противоправные действия.

Глава государства также предлагает правоохранительным органам провести расследование открыто и прозрачно и поставить точку в этом вопросе, отмечается в сообщении.

«Президент обращает внимание, что ни для каких должностных лиц государства не должно быть исключений в вопросах ответственности за совершение незаконных действий», - прибавили в пресс-службе.

Как сообщалось, в ночь на 30 ноября сотрудники "Беркута" жестоко разогнали митинг сторонников евроинтеграции.

Сегодня, 14 декабря, Пшонка заявил, что Генпрокуратура вручила уведомление о подозрении в превышении власти в связи с разгоном Евромайдана в ночь на 30 ноября заместителю секретаря СНБО Владимиру Сивковичу, председателю Киевской городской государственной администрации Александру Попову, в то время начальнику киевской милиции Валерию Коряку и заместителю начальника киевской милиции Петру Федчуку.

Он также отметил, что в ближайшее время подозреваемым в превышении власти будет избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.