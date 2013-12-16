ЕС приостанавливает работу над подписанием Соглашения с Украиной - Фюле

Брюссель. Европейский Союз приостанавливает работу над подготовкой к подписанию Соглашения об ассоциации с Украиной из-за заявления украинского Президента и правительственных чиновников, которые "не отвечают реалиям".

Об этом комиссар ЕС по расширению и европейской политики соседства Штефан Фюле написал в Twitter.

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"Слова и действия Президента и правительства относительно Соглашения об ассоциации все дальше и дальше расходятся. Их аргументы не имеют ничего общего с реалиями. Сказал вице-премьеру Арбузову в Брюсселе и после, что дальнейшие переговоры поставлены в зависимость от четкой верности подписанию (соглашения). Работа приостановлена, ответа не получил", - написал Фюле.

В пятницу, 13 декабря, во время общенационального круглого стола в Киеве Президент Виктор Янукович заявил, что те представители Украины, которые работали над текстом Соглашения об ассоциации с ЕС, должны быть уволены, а премьер-министр Николай Азаров раскритиковал текст соглашения как невыгодный по многим параметрам для Украины.

12 декабря Фюле провел переговоры с первым вице-премьером Сергеем Арбузовым в Брюсселе, на которых было решено создать "дорожную карту" имплементации Соглашения об ассоциации в случае его подписания.