Азаров в очередной раз заявляет: никаких документов по вхождению Украины в ТС 17 декабря подписано не будет

Никаких документов, касающихся возможности вхождения Украины в Таможенный союз, во время заседания межгосударственной комиссии 17 декабря в Москве президенты Украины и России подписывать не планируют.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире телеканала «Интер».

Он отметил, что согласно процедуре, межгосударственные документы перед подписанием должны быть одобрены Кабинетом министров.

«В тех документах, которые сейчас приняты правительством и направлены на рассмотрение межгосударственной комиссией, нет ни одного документа, который косвенно или не косвенно имел бы какое-то отношение к Таможенному Союзу. Это просто спекуляции», - заявил Азаров.

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