Азаров рассказал, чего следует ожидать от встречи Януковича и Путина

Во время встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина ожидается подписание документа, позволяющего снизить уровень цены газа для Украины до среднеевропейского.

Об этоим премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в интервью телеканалу «Интер».

«Наступил момент, когда стороны пришли к мнению, что пора урегулировать этот вопрос. И мы не просили для себя никаких скидок, мы говорили только о европейских ценах, о европейских принципах и подходах к ценообразованию. и я надеюсь, что мы этот вопрос окончательно решим на этой встрече… Она (цена – УНИАН) может быть установлена на уровне среднеевропейских цен. По крайней мере, так мы обсуждали с нашими российскими партнерами этот вопрос. Окончательное решение будет принято на встрече двух президентов», - заявил Азаров.

Премьер отметил, что на сегодняшний день Украина значительно сократила объем закупок российского газа, а Россия, в свою очередь, значительно сократила транзит газа через Украину.

Сокращение транзита, по словам премьера, привело к тому, что украинская ГТС «по сути стала приносить Украине убытки и стала нерентабельной».

Напомним, средняя цена газа, который Украина импортировала в ноябре 2013 года (средняя таможенная стоимость импортного природного газа), по сравнению с октябрем снизилась на 4% - до 395 долл. за тысячу кубометров.

Среднегодовая цена на российский газ, заложенная в государственном бюджете на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров.

По словам министра энергетики Эдуарда Ставицкого, в 2014 году средняя цена на импортный газ, заложенная в госбюджет, будет на 10-15% ниже, чем в 2013 году. Однако на данный момент, как отметил министр, вопрос с ценой на газ остается открытым из-за незавершенных переговорных процессов с российским газовым монополистом компанией «Газпром».

По словам Азарова, Украина намерена возобновить переговоры с Россией о трехстороннем газовом консорциуме.

«Мы планируем возобновить переговоры (с Россией – УНИАН) о трехстороннем консорциуме при участии европейской стороны и обеспечении прозрачных условий для прокачки и управления нашей газотранспортной системой»,- сказал Азаров.

Он также в очередной раз заявил, что никаких документов, касающихся возможности вхождения Украины в Таможенный союз, во время заседания межгосударственной комиссии 17 декабря в Москве президенты Украины и России подписывать не планируют.

По его словам, согласно процедуре, межгосударственные документы перед подписанием должны быть одобрены Кабинетом министров.

«В тех документах, которые сейчас приняты правительством и направлены на рассмотрение межгосударственной комиссией, нет ни одного документа, который косвенно или не косвенно имел бы какое-то отношение к Таможенному Союзу. Это просто спекуляции», - заявил Азаров.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря в Москве состоится заседание украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством президентов Виктора Януковича и Владимира Путина.

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