Албания не получит в этом году статус кандидата в члены ЕС - СМИ

Албания не получит в этом году статус страны-кандидата в члены Евросоюза, сообщил в понедельник РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.

"Это связано с решением парламента Нидерландов", - сказал собеседник агентства. Нидерландские парламентарии отвергли на прошлой неделе предложение правительства страны одобрить предоставление Албании статуса страны-кандидата, что обязывает власти отклонить соответствующее предложение Еврокомиссии (ЕК).

Ожидалось, что статус кандидата для Албании будет одобрен главами государств и правительств 28 стран ЕС, которые проведут 19-20 декабря очередной саммит в Брюсселе. Согласно действующему наднациональному законодательству, все решения о расширении ЕС принимаются с согласия лидеров всех стран сообщества.

ЕК в октябре этого года рекомендовала предоставить Албании официальный статус кандидата на вступление в ЕС.

1 апреля 2009 года вступило в силу соглашение о стабилизации и ассоциации Албании с ЕС, которое является первым этапом на пути вхождения в сообщество.

Читайте также:

Украина продолжает подготовку к подписанию Соглашения с ЕС - Арбузов

ЕС приостанавливает работу над подписанием Соглашения с Украиной - Фюле