Фракция ПР требует от Азарова переформатировать Кабмин на 90% - Герман
Фракция Партии регионов выдвинула перед премьер-министром Николаем Азаровым требование переформатировать правительство на 90%.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала журналистам народный депутат Украины Анна Герман по результатам встречи главы правительства с представителями фракции ПР.
“Мы выдвигаем сегодня перед Азаровым требование переформатирования правительства на 90%”, - отметила Герман.
Она подчеркнула: “Очевидно, что фракция требует изменений - изменений достаточно таки уверенных, конструктивных изменений, которые будут гарантировать, в первую очередь, борьбу с коррупцией”.
По сообщениям СМИ, президент Украины Виктор Янукович может уволить в ближайшее время министра экономического развития и торговли Игоря Прасолова, министра иностранных дел Леонида Кожару и министра промышленной политики Михаила Короленко за то, что они вовремя не проинформировали правительство об угрозах, которые несет подписание Соглашения об ассоциации с ЕС для экономики Украины.
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