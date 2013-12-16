Фракция ПР требует от Азарова переформатировать Кабмин на 90% - Герман

Фракция Партии регионов выдвинула перед премьер-министром Николаем Азаровым требование переформатировать правительство на 90%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала журналистам народный депутат Украины Анна Герман по результатам встречи главы правительства с представителями фракции ПР.

“Мы выдвигаем сегодня перед Азаровым требование переформатирования правительства на 90%”, - отметила Герман.

Она подчеркнула: “Очевидно, что фракция требует изменений - изменений достаточно таки уверенных, конструктивных изменений, которые будут гарантировать, в первую очередь, борьбу с коррупцией”.

По сообщениям СМИ, президент Украины Виктор Янукович может уволить в ближайшее время министра экономического развития и торговли Игоря Прасолова, министра иностранных дел Леонида Кожару и министра промышленной политики Михаила Короленко за то, что они вовремя не проинформировали правительство об угрозах, которые несет подписание Соглашения об ассоциации с ЕС для экономики Украины.

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