Беларусь готова на любые шаги для нормализации отношений с ЕС - Лукашенко

Беларусь готова на любые шаги для нормализации отношений с Европейским союзом, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник в Минске, принимая верительные грамоты от послов Франции, Испании, Нидерландов, передает РИА Новости.

"Вы знаете, к нам не может быть претензий в плане нормализации отношений. Беларусь готова на любые шаги в плане нормализации отношений с Европейским союзом", - сказал Лукашенко.

В последние годы отношения Беларуси и ЕС неоднозначные. Европейский союз ставит условие для нормализации отношений - освобождение всех политзаключенных. В свою очередь, Беларусь утверждает, что политзаключенных в стране нет.

Белорусский лидер отметил, что он видит большую заинтересованность со стороны Евросоюза наладить отношения с Беларусью. "Вижу большую заинтересованность налаживания отношений с Беларусью, в том числе и со стороны бизнеса Евросоюза. У нас нет преград", - сказал Лукашенко.

При этом он отметил, что "в настоящее время мяч на стороне Евросоюза".

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"У нас слишком много угроз для густонаселенного европейского континента. Давайте вместе подумаем, как противостоять этим угрозам. Это в ваших и наших интересах", - сказал Лукашенко.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что Беларусь крайне заинтересована в стабилизации отношений с ЕС. Нам никуда не деться друг от друга. Нам придется жить вместе по-соседски", - добавил он.