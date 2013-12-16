Рада может рассматривать отставку правительства уже на следующей сессии - Рыбак

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак отмечает, что парламент может рассматривать вопрос об отставке правительства уже на следующей сессии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Рыбак сказал во время брифинга, отвечая на вопросы журналистов.

Рыбак отметил, что для того, чтобы рассматривать этот вопрос, нужно иметь соответствующий проект постановления. Однако в настоящее время такого постановления в парламенте нет.

"Как оно появится и будет 150 подписей, как депутаты внесут предложение, я обязан направить все документы во все комитеты. Комитеты рассмотрят, внесут свои предложения, и парламент может рассматривать (этот вопрос - УНИАН), но на следующей сессии, в начале февраля”, - сказал он.

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В то же время, на уточнение журналистов, есть ли сейчас какие-то иные формы, которыми можно было бы добиться отставки правительства, в частности, как обращение к Президенту, Рыбак отметил, что этот вопрос нужно рассматривать в парламенте, а такого обращения у Президента сейчас нет.

Как сообщалось, оппозиция намерена на этой неделе в Верховной Раде любыми средствами добиваться отставки правительства Николая Азарова. Об этом лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк заявил 15 декабря на Народном вече на Майдане Незалежности в Киеве.

По его словам, оппозиция начала опять собирать подписи народных депутатов за отставку правительства.

Напомним, что 3 декабря Верховная Рада не смогла отправить Кабмин в отставку: за проект постановления, внесенный оппозицией, относительно ответственности правительства, проголосовали только 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.