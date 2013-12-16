«Регионалы» сегодня не обсуждали с Азаровым вопрос отставки министров, утверждает Ефремов

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов сообщил, что на сегодняшней встрече члены фракции не обсуждали с премьер-министром Николаем Азаровым вопрос отставки министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

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Ефремов уверен, что изменения в составе правительства будут, но «на сегодняшний день никаких персональных обсуждений и тем более персональных вопросов по отставке каких-то министров нет».

Он подчеркнул, что во время встречи была достигнута договоренность, что в ближайшее время премьер-министру будут переданы «все те претензии по руководству центральных органов исполнительной власти», которые есть у народных депутатов.

По словам Ефремова, после анализа этих предложений и будут приниматься решения.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Анна Герман заявила, что сегодня на встрече фракция Партии регионов поставила перед премьер-министром Азаровым требование переформатировать правительство на 90%.