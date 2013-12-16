У Фюле объяснили заявление о приостановке переговоров с Украиной по ассоциации

Брюссель. Комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле проконсультировался и проинформировал все “заинтересованные стороны” о своем заявлении о приостановке переговоров с Украиной по имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом на брифинге в Еврокомиссии сказал Петер Стано – пресс-секретарь Фюле.

Отвечая на вопрос, были ли о заявлении Фюле проинформированы Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу и Верховный представитель ЕС по вопросам внешней и безопасности политики Кэтрин Эштон, Стано сказал: “Конечно, все важные заинтересованные стороны в этом процессе были проконсультированы и проинформированы об этом”.

Пресс-секретарь также объяснил, чем было вызвано заявление Фюле.

“Поскольку не было ответов на то, что комиссар Фюле ожидал и обсуждал с вице-премьером Арбузовым, поэтому нет оснований для продолжения процесса, который начался в прошлый четверг. Следовательно, не было четкой преданности с украинской стороны подписать Соглашение об ассоциации. Были разные заявления и признаки, которые свидетельствовали о нарастании разрыва между заявлениями и конкретными делами и действиями со стороны украинской власти — Президента и правительства”, - отметил Стано.

Он также отметил, что с 12 декабря представители Украины и ЕС обсуждали вопрос имплементации Соглашения.

«Работа над Соглашением об ассоциации не приостанавливалась. Потому что эта работа была завершена, собственно, в прошлом году, когда мы вместе с украинцами успешно завершили переговоры по тексту Соглашения об ассоциации. Соглашение с зоной свободной торговли парафировало весной прошлого года, и оно было готово к подписанию на Вильнюсском саммите”, - сказал спикер.

“А в настоящее время, с прошлого четверга, мы работали над обсуждением поиска путей к скорейшему подписанию и имплементации Соглашения об ассоциации с глубокой и всеобъемлющей зоной свободной торговли. Это означало попытку поиска ответов на все вопросы, которые беспокоят украинскую сторону”, - добавил Стано.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября правительство своим распоряжением приостановило работу над Соглашением об ассоциации из ЕС, что привело к волне протестов в Украине, которые продолжаются до сих пор.

12 декабря первый вице-премьер украинского правительства Сергей Арбузов после переговоров с Фюле в Брюсселе заявил, что Украина имеет политическую волю к подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и будет готова подписать документ, как только будут сняты проблемные вопросы.

15 декабря комиссар ЕС по расширению и Европейской политики соседства Фюле написал в Twitter: "Слова и действия Президента и правительства относительно Соглашения об ассоциации все дальше и дальше расходятся. Их аргументы не имеют ничего общего с реалиями. Сказал вице-премьеру Арбузову в Брюсселе и после, что дальнейшие переговоры поставлены в зависимость от четкой преданности подписанию (соглашения). Работа прекращена, ответа не получил".