Суд перенес рассмотрение иска Киевсовета по освобождению центра города на следующий год

Печерский районный суд Киева до 28 января 2014 года объявил перерыв в своем заседании по рассмотрению представления Киевсовета к столичной ячейке партии “Батькивщина” с требованием освободить центральные улицы и тротуары в городе для беспрепятственного пользования ими.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня приняла судья Печерского райсуда Виктория Гаркава.

В начале судебного заседания представители столичной ячейки “Батькивщины” заявили ходатайство об отводе судьи, которое было отклонено.

После объявления постановления Гаркава приняла решение объявить перерыв в судебном заседании до указанной даты “в связи с окончанием рабочего времени в суде”.

Таким образом, следующее судебное заседание по рассмотрению иска Киевсовета должно состояться в 14.00 28 января.

Как сообщал УНИАН, Киевская городская организация ВО «Батькивщина» получила повестку в Печерский райсуд Киева по иску городского совета об устранении препятствий в пользовании улицами, тротуарами и пешеходными переходами в центре столицы.

Ответчиками в производстве по иску Киевсовета, поданному 9 декабря, кроме «Батькивщины», есть также председатель партии «УДАР» Виталий Кличко и ряд других физических лиц.

В соответствии с требованиями Киевсовета, который в иске утверждает, что «уполномочен выполнять функции владельца относительно улиц и дорог на территории Киева», в судебном порядке столичная власть требует «устранить препятствия в пользовании улицами Круглоуниверситетской, Шелковичной, Пилипа Орлика, Институтской, Гусовского, Резницкой, Грушевского, Банковой, Крещатик, Лютеранской, Заньковецкой, Богомольца, Командарма Каменева, Липской, Майданом Незалежности, Кловским спуском, переулками Крепостной и Липский»

Народный депутат, председатель столичной «Батькивщины» Юрий Одарченко заявил, что иск является абсурдным, ведь предусматривает запрещение пользоваться центральными улицами Киева вообще всем.