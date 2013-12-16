Анонс на 17 декабря

* Президент Украины Виктор Янукович посетит с рабочим визитом Российскую Федерацию. В Москве пройдет заседание украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством президентов Януковича и Путина.

* 10-00 - В УНИАН состоится пресс-конференция Коалиции «За свободную от табачного дыма Украину», во время которой будут обнародованы результаты всеукраинского мониторинга выполнения бездымного Закона в Киеве и 14 областных центрах. Общественность, рестораторы и представители Госинспекции Украины по вопросам защиты прав потребителей обсудят эффективность действия Закона Украины № 4844 «О внесении изменений в некоторые законы Украины о совершенствовании отдельных положений об ограничении мест курения табачных изделий» для общественного здоровья и экономики.

* Экспертное заседание на тему: "Политическая ситуация в Украине: экономические риски и перспективы". Участники: директор Института глобальных исследований В.Карасев, руководитель Центра прикладных политических исследований В.Фесенко исполнительный директор Международного фонда Блейзера О.Устенко, директор Национального института стратегических исследований А.Ермолаев.

* Круглый стол на тему: «Итоги работы украинского АПК в 2013 году. Перспективы и риски 2014». Организаторы: Международная инвестиционная компания SigmaBleyzer и аграрная компания AgroGeneration. Участники: Леонид Козаченко, президент Украинской аграрной конфедерации; Жан-Жак Эрве, советник Правления ПАО «Креди Агриколь Банк»; Владимир Лапа, ген.директор УКАБ, Андрей Кошиль, президент Ассоциации «Земельный союз Украины»; Лариса Старикова, координатор аналитического центра Аграрного Союза Украины; Тамара Кирик , эксперт по сельскому хозяйству Международного Фонда Блейзера, Вадим Бодаев, директор компании SigmaBleyzer.

* Круглый стол на тему: «Экономика Украины: текущие вызовы и перспективы 2014». Мероприятие состоится по инициативе ОО «Лига финансового развития» при поддержке еженедельника «Зеркало недели. Украина». Приглашены: Юрий Колобов, министр финансов Украины (или уполномоченное лицо); Анатолий Максюта, первый зам.министра экономического развития и торговли; Евгений Геллер, председатель Комитета ВР по вопросам бюджета и/или Оксана Калетник, первый зам.председателя Комитета ВР по вопросам бюджета; Жером Ваше, постоянный представитель МВФ в Украине, Игорь Митюков, глава представительства Morgan Stanley в Украине, Валерий Геец, директор института экономики и прогнозирования НАНУ; Ярослав Жалило, первый замдиректора Национального института стратегических исследований; Анатолий Гальчинский, г, Игорь Шумило, аналитик, консультант по макроэкономике; Роман Шпек, старший советник ПАО «Альфа-Банк» (Украина) и др..

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