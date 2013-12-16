ТОП-10 (16 декабря)

Томбинский: ассоциация с ЕС поможет Украине выходить из кризисных ситуаций

Украина намерена возобновить переговоры с Россией о трехстороннем газовом консорциуме

«Нафтогаз» и «Газпром» в Москве планируют подписать протокол по цене на газ

Оборот розничной торговли в Украине за 11 месяцев вырос на 9,2%

Азаров пообещал внести проект госбюджета-2014 в ВР на этой неделе – Рыбак

Украина продолжает переговоры с МВФ о возобновлении кредитования

Стала известна сумма потенциального кредита России для Украины

«Центрэнерго» хочет привлечь кредит на 800 млн грн

На участие в конкурсе по приватизации «Волыньоблэнерго» поступило две заявки

Эштон: ЕС готов подписать Соглашение с Украиной в случае выполнения всех требований

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Томбинский: ассоциация с ЕС поможет Украине выходить из кризисных ситуаций

Председатель представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский отмечает, что ассоциация Украины с ЕС – это инструмент, который может помочь Украине находить выходы из кризисных ситуаций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал глава представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский во время выступления на стратегическом дискуссионном клубе.

“Ассоциация с ЕС является лишь инструментом, который поможет предоставить Украине ноу-хау, которые имеют институты ЕС и члены Евросоюза, каким образом можно выходить из разных кризисов”, - сказал Томбинский.

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Он отметил, что в какой-либо из 28 стран — членов ЕС всегда есть какой-то кризис, но за все годы существования ЕС накопились фантастические ноу-хау, каким образом исправлять проблемы, чтобы избегать таких кризисов.

“В этом ЕС может помочь Украине”, - сказал Томбинский.

Он отметил, что много стран Центральной Европы 5 или 10 лет тому назад находились в такой именно ситуации, как сейчас Украина, когда есть стопроцентная зависимость от одного источника снабжения газа. По его словам, в эти страны были сделаны большие инвестиции для уменьшения степени зависимости.

“Мы можем предложить Украине в плане энергетической безопасности и газоснабжения в том числе реверсивной поставки, инвестиции и новые технологии, а ассоциация поможет таким инвестициям”, - добавил Томбинский.

Он также заявил, что "нация, которая насчитывает 46 миллионов, у которой есть столько ресурсов и возможностей, очень жаль, что вся суверенность нации зависит от цены на одно сырье, от стоимости газа. Таким образом, суверенность Украины зависит от небольшой суммы поддержки от МВФ, но это унизительный фактор для страны и всего народа".

Также Томбинский отметил, что «нам как партнерам Украины» нужно сделать все, чтобы определить долгосрочный стабильный способ разрешения ситуации.

«Как помочь экономике Украины быть более устойчивой к предстоящим кризисам, потому что в прошлые десятилетия не нашли эффективного способа усиления суверенитета и экономики Украины. В экономических терминах Украина является одной из стран, проигравшей Европе. А если сравнить ВВП с 2010 по 2012 год, мы можем увидеть, сколько времени и возможностей было упущено. Встает вопрос, стоит ли нам продолжать так и в дальнейшем, или мы сможем найти другую модель работы. Можем ли мы найти другой способ как помочь Украине в долгосрочной перспективе к новым стандартам в экономике, потому что если экономика улучшится, будут лучше стандарты национальной безопасности, лучше стандарты для жизни людей”, - сказал посол.

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Украина намерена возобновить переговоры с Россией о трехстороннем газовом консорциуме

Украина намерена возобновить переговоры с Россией о трехстороннем газовом консорциуме.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью телеканалу «Интер».

«Мы планируем возобновить переговоры (с Россией – УНИАН) о трехстороннем консорциуме при участии европейской стороны и обеспечении прозрачных условий для прокачки и управления нашей газотранспортной системой»,- сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 17 декабря, в Москве состоится шестое заседание украинско-российской Межгосударственной комиссии под председательством президентов двух стран. По итогам заседания ожидается подписание документов, которые должны будут снять практически все противоречия во взаимной торговле двух стран.

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«Нафтогаз» и «Газпром» в Москве планируют подписать протокол по цене на газ

Во время переговоров в Москве планируется подписание протокола между российским монополистом «Газпромом» и Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» по поводу цены на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в понедельник на брифинге заявил лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов.

Он подчеркнул: «Подготовлен протокол для подписания между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в котором стоит вопрос о цене на газ.

При этом он добавил, что на сегодняшний день конкретная цена не определена, она будет решаться в рамках подписания данного протокола непосредственно сторонами, которые договорятся об этой цене.

Ефремов отметил, что «подход такой - это цена не должна быть выше европейской цены», она должна учитывать те договоренности, которые были ранее и учитывать транспортировку газа по территории Украины.

Ефремов сказал, что эту цену можно будет узнать после переговоров, «послезавтра или завтра вечером».

Он также подчеркнул, что готовится к подписанию документ о возобновлении кооперации между Украиной и Россией.

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Ефремов подчеркнул, что «никакой политической составляющей» в переговорах нет, а будут решаться экономические вопросы.

Он отметил, что на переговорах не будет рассматриваться вопрос об участии «в том или ином институте».

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров ранее заявлял, что во время встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина 17 декабря в Москве ожидается подписание документа, позволяющего снизить уровень цены газа для Украины до среднеевропейского.

Премьер отметил, что на сегодняшний день Украина значительно сократила объем закупок российского газа, а Россия, в свою очередь, значительно сократила транзит газа через Украину.

Сокращение транзита, по словам премьера, привело к тому, что украинская ГТС «по сути стала приносить Украине убытки и стала нерентабельной».

Напомним, средняя цена газа, который Украина импортировала в ноябре 2013 года (средняя таможенная стоимость импортного природного газа), по сравнению с октябрем снизилась на 4% - до 395 долл. за тысячу кубометров.

Среднегодовая цена на российский газ, заложенная в государственном бюджете на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров.

По словам министра энергетики Эдуарда Ставицкого, в 2014 году средняя цена на импортный газ, заложенная в госбюджет, будет на 10-15% ниже, чем в 2013 году. Однако на данный момент, как отметил министр, вопрос с ценой на газ остается открытым из-за незавершенных переговорных процессов с российским газовым монополистом компанией «Газпром».

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Оборот розничной торговли в Украине за 11 месяцев вырос на 9,2%

Оборот розничной торговли в Украине в январе-ноябре 2013 года вырос на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в сопоставимых ценах) - до 793,739 млрд грн, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

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Согласно сообщению, наибольший рост отмечен в Волынской области – на 12,3%, до 15,796 млрд грн, в АР Крым – на 12%, до 37,247 млрд грн, в Севастополе – на 11,9%, до 9,298 млрд грн, а также в Житомирской – на 11,5%, до 17,398 млрд грн, и Ивано-Франковской областях – на 11,3%, до 20,597 млрд грн. Оборот розничной торговли в Киеве в январе-ноябре т.г. вырос на 10,7%, до 101,651 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, оборот розничной торговли в Украине в январе-октябре 2013 года вырос на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в сопоставимых ценах) - до 718,4 млрд грн.

Оборот розничной торговли Украины в 2012 году против 2011 года (в сопоставимых ценах) вырос на 15,9% – до 804,3 млрд грн.

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Азаров пообещал внести проект госбюджета-2014 в ВР на этой неделе – Рыбак

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак отмечает, что премьер-министр Украины Николай Азаров пообещал ему, что правительство на этой неделе передаст в парламент проект госбюджета на 2014 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Рыбак сказал на брифинге после Согласительного совета, отвечая на вопросы журналистов.

“У меня был очень тщательный разговор с руководителем правительства, с Николаем Яновичем Азаровым. Мы договорились, что на этой неделе бюджет поступит в Верховную Раду Украины”, - сказал Рыбак.

Он добавил, что направит проект бюджета на рассмотрение комитетов, которые предоставят свои замечания к документу.

По мнению Рыбака, на это может уйти 10, возможно, немного больше дней.

“Вы знаете, что в январе одна неделя у нас пленарная. Я планирую, чтобы мы на этой неделе, в середине января рассмотрели проект бюджета в первом чтении и направили его в комитет для подготовки во втором и третьем чтении, чтобы уже на следующей сессии, в начале февраля депутаты имели возможность рассмотреть и утвердить бюджет на 2014 год во втором чтении и в целом”, - сказал Рыбак.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 14 сентября зарегистрировал проект госбюджета на 2014 год, однако председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак вернул Кабинету министров проект бюджета-2014 на доработку.

20 сентября во время Часа правительства в Верховной Раде первый заместитель министра финансов Украины Анатолий Мярковский заявил, что Кабинет министров не может окончательно сформировать бюджет на 2014 год, в частности, его доходную и расходную части, в связи с принятием Верховной Радой новых законов, которые, с одной стороны, увеличивают доходы, а с другой - нуждаются в дополнительном финансировании из бюджета.

Напомним, согласно ст. 37 Бюджетного кодекса, проект бюджета на следующий год правительство должно подать в ВР до 15 сентября. В соответствии со ст. 156 Регламента ВР, депутаты имеют право предоставить свои предложения в профильный комитет до 1 октября, а Бюджетный комитет не позднее 15 октября готовит выводы и предложения. Согласно п. 1 ст. 157 Регламента Верховной Рады, первое чтение проекта бюджета должно состояться до 20 октября.

Президент Украины Виктор Янукович 10 декабря отметил, что государственный бюджет Украины на 2014 год должен быть принят в декабре.

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Украина продолжает переговоры с МВФ о возобновлении кредитования

Украина продолжает переговоры с ключевым кредитором страны - Международным валютным фондом - о возобновлении кредитования отечественной экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе круглого стола в Киеве заявил глава департамента Министерства экономического развития Украины Евгений Олейников.

«Относительно кредита МВФ. Переговоры еще продолжаются, даже сегодня идут консультации. Но о конкретном решении сказать ничего нельзя», - сказал Олейников.

При этом он обратил внимание, что вопрос смягчения условий предоставления кредита также обсуждается, хотя «окончательного решения пока нет».

«В целом МВФ, как правило, выставляет больше экономические, нежели политические условия. Позиция МВФ – оздоровить государственные финансы, но вопрос в том, насколько предложения МВФ приемлемы для страны», - отметил Олейников, добавив, что важно не только условие привлечения средств, но и последующее эффективное использование привлеченных ресурсов.

«Сегодня мы понимаем, что по основным долгам в текущем году Украина рассчиталась, и мы выходим из того, что с остатками долгов мы сможем рассчитаться без внешней поддержки. Но главная проблема Украины - это устаревшая экономика. Для ее модернизации нужны средства. Какие это средства – внутренние или внешние? Если внешние, то на каких условиях их привлекать? Все это вопрос переговоров», - отметил Олейников.

Как сообщал УНИАН, исполнительный совет Международного валютного фонда намерен в понедельник, 16 декабря, обсудить положения статьи 4 Соглашения МВФ в отношении Украины, сообщил в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне директор по внешним связям МВФ Джерри Райс. Статья 4 Соглашения МВФ предполагает обсуждение и оценку финансовой политики правительства Украины, в особенности в части валютного регулирования. При этом накануне заседания возможность проведения переговоров по возобновлению финансирования Украины в Фонде не подтверждали.

10 декабря председатель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила о готовности МВФ финансово помочь Украине, но отметила, что украинское правительство должно выполнить ряд требований, в частности, провести реформу ценообразования на энергоносители и реформу в валютной сфере. В свою очередь, президент Украины Виктор Янукович, тогда же, 10 декабря, заявил, что Украина готова возобновить переговоры с МВФ о предоставлении кредита, но только в случае, если Фонд согласится на пересмотр условий его предоставления.

С 17 по 28 октября в Украине работала техническая миссия МВФ, целью которой было проведение постмониторинга и консультации с властью по поводу оценки текущей экономической ситуации в Украине. По итогам работы миссии Фонд вышел с заявлением о том, что технические консультации с правительством Украины по вопросу дальнейшего сотрудничества будут продолжены.

Возобновление сотрудничества с МВФ является ключевым для Украины, поскольку средства Фонда остаются единственным крупным источником пополнения золотовалютных резервов Украины, а также способствуют доступу к внешним займам на мировом рынке заемного капитала.

Кроме того, возобновление сотрудничества МВФ с Украиной станет сигналом для Европейского Союза к возобновлению сотрудничества со страной по программе предоставления финансовой помощи в объеме 610 млн евро.

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Стала известна сумма потенциального кредита России для Украины

Украина ведет переговоры с Россией о кредите в размере до 15 млрд долларов.

Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники, близкие к процессу российско-украинских переговоров.

По их словам, в этом году Украина может получить только 5 млрд долл. Остаток суммы будет передан позже.

Официально информация не подтверждена. Минфин России подтвердил лишь сам факт переговоров, но отказался сообщить подробности.

Как сообщал УНИАН ранее, помощник президента Российской Федерации Андрей Белоусов не исключил, что Украина обратится к России с просьбой о кредите, и он будет оперативно предоставлен.

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«Центрэнерго» хочет привлечь кредит на 800 млн грн

Энергогенерирующая компания «Центрэнерго», которая осенью текущего года запустила два из четырех поврежденных после пожара блока Углегорской ТЭС, намерена привлечь кредит на 800 млн грн.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте «Государственные закупки».

Согласно тендерной документации, кредитные средства планируется привлечь сроком на 5 лет.

Конечный срок подачи предложений — 16 января 2013 года.

Компания не сообщает, на какие цели привлекаются средства.

Как сообщал УНИАН, 29 марта 2013 года на Углегорской ТЭС возник пожар, который был ликвидирован 30 марта. В результате пожара один работник станции погиб, несколько человек пострадали. Углегорская ТЭС, насчитывающая 2 836 сотрудников, была полностью остановлена.

Принятие решения о приватизации государственной энергогенерирующей компании «Центрэнерго» отложено до восстановления Углегорской ТЭС.

В апреле 2013 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), включила 380 млн грн в тариф на электроэнергию “Центрэнерго” для реконструкции энергоблока №1 Змиевской ТЭС.

Компания «Центрэнерго» в январе-марте 2013 года получила чистую прибыль в размере 76,574 млн грн, в то время как аналогичный период прошлого года компания закончила с чистым убытком в 174,385 млн грн.

В 2012 году компания «Центрэнерго» увеличила чистую прибыль по сравнению с 2011 годом в 6,6 раза - до 233,766 с 35,23 млн грн.

Справка УНИАН. Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.

78,29% акций «Центрэнерго» владеет НАК «Энергетическая компания Украины», остальные 21,71% акций компании приватизированы, из них 2,33% владеют физлица, 19,38% - юридические лица, в частности, 10% принадлежат «Альфа-Банку».

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На участие в конкурсе по приватизации «Волыньоблэнерго» поступило две заявки

На участие в конкурсе с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 75% государственного пакета акций «Волыньоблэнерго» поступило две заявки от потенциальных участников, сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины.

При этом в фонде не уточнили названий подавших заявки компаний.

Сегодня, 16 декабря, истекает срок приема заявок на данный конкурс, который состоится 24 декабря т.г.

Как сообщал УНИАН, ранее в ФГИУ поступило 6 заявок на ознакомление с конкурсной документацией по приватизации «Волыньоблэнерго».

Справка УНИАН. ФГИУ объявил приватизационный конкурс по продаже 75% госпакета акций "Волыньоблэнерго" 27 ноября т.г.

В соответствии с обнародованным сообщением, стартовая цена 75% "Волыньоблэнерго" составляет 456 млн грн (при его номинальной цене в 17 млн 897 тыс. грн).

«Волыньоблэнерго» в январе-сентябре 2013 года увеличило чистую прибыль на 61,7% - до 17,9 млн грн с 11,1 млн грн за аналогичный период 2012 года.

В 2012 году компания «Волыньоблэнерго» увеличило чистую прибыль до 1,2 млн грн с 0,9 млн грн годом ранее.

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Эштон: ЕС готов подписать Соглашение с Украиной в случае выполнения всех требований

Брюссель. Совет Европейского Союза на уровне министров иностранных дел 28 стран - членов ЕС подтвердили готовность Евросоюза подписать Соглашение об ассоциации с Украиной, как только Киев будет готов выполнить все требования.

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел заявила Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон.

"Министры подтвердили сегодня готовность ЕС подписать Соглашение об ассоциации с глубокой и всеобъемлющей зоной свободной торговли, как только Украина будет готова и когда условия будут выполнены", - сказала Эштон.

"Мы верим, что Соглашение является лучшим способом преодолеть краткосрочные вызовы, потому что только факт подписания соглашения даст мощный сигнал международным рынкам и финансовым институтам и станет планом политических и экономических реформ для долговременного развития Украины", - добавила Эштон.

Она также сообщила, что министры стран ЕС считают диалог между властью и оппозицией в Украине лучшим сценарием выхода из политического кризиса, а также отметила, что украинское общество поддерживает подписание Соглашения об ассоциации с ЕС.

Кроме того, Эштон заявила, что министры иностранных дел стран ЕС выступают за право украинцев на свободу собраний и высказываний, а также призвала освободить всех арестованных участников Евромайдана и провести расследование случаев избыточного применения силы против протестующих в Киеве в конце ноября.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября правительство своим распоряжением приостановило работу над Соглашением об ассоциации с ЕС, что привело к волне протестов в Украине, которые продолжаются до сих пор.

15 декабря комиссар ЕС по расширению и Европейской политики соседства Фюле написал в Twitter: "Слова и действия Президента и правительства относительно Соглашения об ассоциации все дальше и дальше расходятся. Их аргументы не имеют ничего общего с реалиями. Сказал вице-премьеру Арбузову в Брюсселе и после, что дальнейшие переговоры поставлены в зависимость от четкой преданности подписанию (соглашения). Работа прекращена, ответа не получил".

УНИАН