Лидеры ЕС на саммите 19-20 декабря рассмотрят ситуацию в Украине

Брюссель. Лидеры Европейского Союза на саммите 19-20 декабря рассмотрят ситуацию в Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам народный депутат Петр Порошенко после встречи с президентом Европейского Совета Германом ван Ромпеем в Брюсселе.

"Мы обсуждали следующее заседание Европейского Совета. Украинский вопрос будет в повестке дня и будет четкий сигнал в поддержку украинского народа, сигнал против насильственных действий против людей, которые мирно участвуют в демонстрациях уже три недели. Также будет сигнал, чтобы Соглашение об ассоциации подписать как можно скорее", - сказал Порошенко.

"Было сказано, что двери в ЕС являются открытыми для Украины. Соглашение об ассоциации лежит на столе. Ключ к этому - в руках украинского правительства. Мы сделаем все возможное, чтобы ускорить этот процесс", - добавил Порошенко.

По его словам, "Украина в настоящее время находится в глубоком политическом кризисе из-за того, что власть не подписала соглашение в Вильнюсе.

«Единственным выходом из ситуации является возвращение назад: подписать Соглашение об ассоциации и разработать точный план имплементации этого Соглашения", - отметил он.

Порошенко находится второй раз за последнюю неделю в Брюсселе. 12 декабря он провел переговоры в Европейской Комиссии, а сегодня в Европейском Совете, и встретился с несколькими министрами иностранных дел стран ЕС, которые принимали участие в Совете ЕС на уровне глав дипломатий 28 стран - членов ЕС.